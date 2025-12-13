El Amics busca un triunfo ante el Albacete en la despedida del año en el Ciutat

El Amics Castelló recibe este domingo a las 12:00h en el Ciutat de Castelló al Bueno Arenas Albacete Basket en un duelo directo por el liderato de la Segunda FEB. Ambos equipos llegan empatados en la cabeza de la clasificación con un balance de 7 victorias y 3 derrotas, compartiendo la primera posición junto al UPB Gandía y el Class Bàsquet Sant Antoni.

El equipo castellonense afronta el choque con ganas de reencontrarse con la victoria tras caer en la jornada intersemanal en la pista del Class Bàsquet Sant Antoni. A pesar de la derrota, el Amics Castelló se mantiene en lo más alto de la tabla gracias al buen trabajo realizado en este inicio de temporada.

En la previa del encuentro, el entrenador del Amics Castelló, José Luis Pichel, ha advertido de la dificultad del partido, señalando que “va a ser un partido muy duro y necesitaremos hacer muy buen baloncesto para poder sacarlo”. El técnico ha querido además subrayar la importancia del apoyo desde la grada, destacando el ambiente vivido en el último encuentro en casa: “estamos muy contentos con la gente que viene, en el último partido ante Huesca nos sentimos muy arropados y ojalá siga viniendo más gente”.

Joan Faner, en el Amics-Spanish Academy en el Ciutat. / Amics Castelló

El Bueno Arenas Albacete Basket llega en una situación muy similar a la del conjunto castellonense, después de caer entre semana en casa frente al CB Getafe. Pese a ese tropiezo, el equipo manchego está firmando un gran inicio de campeonato y se presenta en Castelló como un rival sólido y competitivo, dispuesto a luchar por mantenerse en la zona alta de la clasificación.

Se espera un partido intenso y muy igualado entre dos de los equipos más regulares de la categoría, en un contexto de máxima igualdad en la parte alta de la tabla. El Amics Castelló buscará apoyarse en su público para pasar página de la última derrota y sumar una victoria de gran valor en la pelea por el liderato en este último partido del año en casa.