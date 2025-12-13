El Maderas Sorlí Benicarló reta al Getafe en un duelo de equipos igualados
Los benicarlandos buscan encauzar su rumbo tras dos derrotas seguidas
Eloy Cerdá
El Maderas Sorlí Benicarló afronta un nuevo partido de liga en la cancha del Getafe en el que ambos, igualados en la clasificación, tratarán de vencer para subir puestos. El duelo se jugará en el pabellón Juan de la Cierva de la localidad del sur de Madrid, con inicio a las 17.30 horas de este domingo.
Igualados a victorias y derrotas (5) el equipo getafense está en la séptima posición, mientras que el benicarlando ocupa la novena. Ambos conjuntos tienen entre ceja y ceja sumar para seguir cerca de los puestos de la zona alta y, a la vez, que no se les acerquen los de la baja.
Sergio Lamúa recupera a Ezequiel Soumbey-Alley después de no poder jugar el miércoles por gripe. Los de Benicarló tendrán que estar al cien por cien para enfrentarse a un equipo que es el segundo más anotador de la liga con un promedio de 85,7 puntos por partido. Además, el Getafe viene de conseguir una destacada victoria en la pista de Bueno Arenas Albacete Basket imponiéndose holgadamente 74-89.
Suscríbete para seguir leyendo
- Crisis: una empresa cerámica negocia el despido de la mayoría de su plantilla
- Pillan a dos 'collidors' en Almenara cogiendo naranjas en un huerto por error: se habían equivocado de finca
- Violento robo en Castellón tras acudir a una cita pactada en una plataforma de compraventa
- Ya está operativo el primer gimnasio al aire libre de Castellón: hasta 7 máquinas diferentes
- El colegio de Castelló que ha sido premiado por lo eficientes que son sus maestros
- Un accidente con tres camiones provoca el corte total en la AP-7 en Castellón
- Un gigante de la panadería pone sus ojos en Castellón para abrir su primera sede
- Una peligrosa persecución de película en Castelló deja dos policías locales heridos