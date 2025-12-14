El Amics Castelló demuestra su carácter ante el Albacete para mantenerse líder (78-66)

El Amics Castelló cerró el año en casa de la mejor manera posible, con una gran victoria ante el Bueno Arenas Albacete Basket (78-66) que le permite mantenerse en lo más alto de la clasificación. Un triunfo sólido y trabajado, cimentado especialmente en una excelente segunda parte en la que los castellonenses elevaron su nivel defensivo y solo encajaron 27 puntos.

El partido arrancó con un ritmo muy alto, con ambos equipos mostrando intensidad y energía desde el salto inicial en su intento por imponer su estilo de juego. El Amics Castelló buscaba desde el inicio la superioridad ofensiva de Ken Issanza en la pintura, mientras que el conjunto manchego aprovechaba las segundas opciones para sumar sus primeros puntos. La lesión de Issanza, que se vio obligado a retirarse en los compases iniciales, supuso un duro golpe para los locales.

No obstante, el buen hacer de Pedro García, que asumió galones en ataque, permitió a los castellonenses mantenerse por delante en el marcador (14-12, min. 7). En los últimos minutos del primer cuarto, Fàbrega, con seis puntos consecutivos, lideró el último arreón local para cerrar el periodo con ventaja (21-16, min. 10).

Joan Faner, uno de los jugadores protagonistas del Amics-Albacete(80-100). / PASCUAL CANDIDO

El segundo cuarto comenzó con mayor acierto por parte de los visitantes, especialmente desde el perímetro. A pesar de ello, el Amics no perdió el pulso al encuentro y se mantuvo al frente gracias al lanzamiento exterior de Tamayo y Faner (31-28, min. 15). Los locales elevaron el nivel defensivo y lograron una pequeña renta tras un buen trabajo colectivo, culminado con un 2+1 de Bah. En los instantes finales antes del descanso, el partido volvió a igualarse, llegándose al intermedio con una mínima ventaja para los castellonenses (40-39).

Segundo tiempo muy sólido defensivamente

Tras el paso por vestuarios, el Amics Castelló salió con una marcha más. Intensos en defensa y dinámicos en ataque, Bah comenzó a hacer daño en la zona rival mientras Tamayo marcaba diferencias en ambos lados de la pista. Pese al dominio local, el combativo Albacete se mantuvo con vida en el encuentro, cerrándose el tercer cuarto con ventaja para los castellonenses tras un triple en el último segundo de Newton (59-53, min. 30).

En el último periodo, el Amics golpeó primero con un parcial inicial de 5-0. Los locales encontraron buenas situaciones ofensivas y firmaron sus mejores minutos del partido, ampliando la ventaja hasta superar la decena de puntos con Russell y Newton muy inspirados (74-60, min. 36).

Victoria de mérito del Amics en el Ciutat / AMICS CASTELLÓ

En los minutos finales, los castellonenses no bajaron la intensidad y supieron defender con solvencia una valiosa renta hasta el bocinazo final (78-66), un triunfo que les permite sumar la octava victoria de la temporada, mantenerse en lo más alto de la clasificación y cerrar el año en casa con una victoria de gran importancia.

Ficha técnica

78 AMICS CASTELLÓ: Faner (8), Newton (14), Tamayo (11), Andreatta (4), Ken Issanza (3) –cinco inicial–; Fàbrega (10), Russell (14), Bah (8), García (6) y Rodríguez (0). 23 faltas. Sin eliminados.

66 BUENO ARENAS ALBACETE BASKET: Amiel (3), Aguilar (4), Muñoz (11), Reid (6), Hierrezuelo (8) –cinco inicial–; Merlo (10), González (19), Bramble (1), Vanaclocha (4). 22 faltas. Sin eliminados.

ÁRBITROS: Francisco Olmos y Gerardo Bernabeu.

PARCIALES: 21-16, 19-23, 19-14, 19-13.

INCIDENCIAS: Partido celebrado en el pabellón Ciutat de Castelló con alrededor de 1000 espectadores en las gradas.