Un pívot del CB Benicarló deja el club para jugar en Estados Unidos

Llegó con vitola de jugador importante y ha dejado huella en el Baix Maestrat. Se trara de un pívot senegalés que fichó en septiembre por el Maderas Sorlí Benicarló a la espera de poder marcharse a Estados Unidos más adelante, una circunstancia que se ha producido ahora.

Es la historia de Ousmane Ndour, quien acaba contrato con el conjunto benicarlando. El vínculo unía ambas partes tres meses y llegada la fecha de finalización el jugador tenía elevadas opciones de marchase del club, como así ha sido.

Ousmane Ndour abandona el CB Benicarló. / CB Benicarló

Destino

Ndour se va a Dallas para jugar en una universidad americana. Cuando fichó por el Benicarló ya se sabía de esta marcha y por ello se le hizo un contrato temporal. El pívot, en sus 14 partidos jugados con la camiseta rojilla, ha dejado muy buenas sensaciones. Ha promediado 10’1 puntos y 5’4 rebotes, con más de 10 de valoración media en los 21 minutos que ha promediado por partido.

El club del Baix Maestrat ya está en búsqueda de un nuevo pívot que refuerce al equipo y supla la baja de un Ndour que estaba aportando mucho al equipo.

El club, argadecido

Mediante un comunicado, el Maderas Sorlí CB Benicarló agradeció a Ndour su estancia en la entidad: "Desde el club queremos agradecer a Ousmane Ndour por su profesionalidad durante estos 3 meses que ha estado en Benicarló y desearle mucha suerte en su nueva etapa en EEUU. Por parte del club ya se están buscando opciones en el mercado que puedan suplir la baja de en la posición de pívot".