El Amics Castelló se impone a un Maderas Sorlí Benicarló que le exprime hasta el final (70-72)

Partidazo entre el Maderas Sorlí Benicarló y el Amics Castelló que se llevaron los segundos por muy poco (70-72). El conjunto de la capital de La Plana sufrieron más de lo previsto en un partido que se pudieron llevar los del Baix Maestrat tras un extraordinario último cuarto. La victoria permite al Amics seguira colíder, empatado con el Gandía, mientras que el Benicarló encaja su cuarta derrota consecutiva en Segunda FEB.

El derbi empezó con algunos errores en los primeros lanzamientos pero con el Amics Castelló situándose por delante. Russell lideraba el ataque visitante con 7 de los 9 primeros puntos de su equipo mientras que el pívot Ikpeze conseguía hacer daño en la pintura para los locales.

Los de José Luís Pichel lograron un parcial de 0-9 a partir de buenas defensas y llegaron a estar 12 puntos arriba (6-18) en el primer periodo. Supo reaccionar el Maderas Sorlí para llegar a los diez minutos solo seis abajo (14-20).

Al minuto jugado del segundo periodo, el Amics volvió a distanciarse gracias a las canastas de Andreatta, García y Newton (14-27). Se le acumulaban los problemas a los rojillos que además sumaba a tres jugadores con dos faltas ya acumuladas (Perdiguero, Soumbey-Alley y Prior).

Roger Fábrega, en el Benicarló-Amics Castelló / Eloy Cerdá

Parecía que el Amics podía romper el partido pero un triple de Libroia y una canasta de dos de Alley volvieron a impulsar a los benicarlandos que, unas acciones más tarde, se colocaron a solo cuatro puntos (24-30). Tamayo rompió la sequía visitante y con las últimas canastas se llegó 30-39 a la media parte.

La efectividad desde el perímetro de los jugadores del Castelló les valió para distanciarse. Si en la primera parte habían conseguido 5 triples, solo en el tercer cuarto consiguieron seis, el último de Russell sobre la bocina desde el centro del campo. El Benicarló trató que la ventaja rival no se ampliara mucho con canastas de dos pero iba 15 puntos abajo al final del tercer periodo (49-64).

Parecía sentenciado pero Sergio Lamúa y sus jugadores se encargaron de poner picante al partido. Poner a los jugadores más bajos y veloces sirvió para que los locales desarrollasen una intensidad defensiva descomunal que apagó el ataque del Amics. Sus tiros a canasta no eran cómodos y agotaron varias posesiones sin lograr tirar.

Poco a poco el Maderas Sorlí fue sumando puntos y acercándose cada vez más hasta el punto que se pudo llevar el partido. Un triple de Soumbey-Alley ponía el 69-72 a falta de 19 segundos. Recuperó rápido la posesión el Benicarló y Aleix Haro anotó un tiro libre y falló el segundo, pero tras el rebote la posesión fue de nuevo local desde la línea de fondo. Sobre la bocina Alley volvió a intentar el lanzamiento de tres para la victoria aunque esta vez no entró para dar el triunfo a los visitantes.

Joel Sabaté, homenajeado en el Benicarló-Amics Castelló / Eloy Cerdá

Homenaje a Joel Sabaté

Antes del inicio del partido ambos conjuntos quisieron hacer un homenaje a Joel Sabaté por su trayectoria en los dos equipos. Los presidentes de ambas entidades y los jugadores que compartieron vestuario con el jugador le acompañaron al centro de la pista.