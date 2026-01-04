Amics Castelló, Benicarló y Nou Basket regalan un pleno provincial

El Amics Castelló arrancó el año de la mejor manera posible imponiéndose con autoridad al CEB Llíria por 93-72 en un partido muy completo, que no solo estrenaron 2026 con victoria, sino que además cerraron la primera vuelta de la competición como colíderes de la clasificación. El conjunto dirigido por Pichel firmó una actuación coral, con hasta seis jugadores en dobles dígitos de anotación, en el Ciutat de Castelló.

El encuentro comenzó con un intercambio constante de golpes y un ritmo muy alto por parte de ambos equipos. Ken Issanza lideraba al Amics en ambos lados de la pista, pero los visitantes respondían con transiciones rápidas y acierto exterior para mantener la igualdad durante todo el primer cuarto, que se cerró con una mínima ventaja visitante. La reacción castellonense llegó en el segundo periodo, cuando el Amics elevó la intensidad defensiva y encontró fluidez ofensiva. Pese al empuje rival, los locales lograron abrir brecha en los minutos finales antes del descanso, alcanzando su máxima ventaja (44-34).

Tras el paso por vestuarios, el Amics salió decidido a romper el partido y lo consiguió a base de acierto exterior y dominio absoluto del juego. Los triples de Andreatta y García y un sobresaliente Tamayo impulsaron a los de Pichel hasta superar la barrera de los veinte puntos de ventaja, dejando el duelo prácticamente sentenciado. En el último periodo, los castellonenses controlaron la situación y cerraron una victoria contundente ante su afición, sellando la primera del año en casa y consolidándose, como colíder, lo más alto de la clasificación (91-67).

Respiro para el Maderas Sorlí

El Maderas Sorlí Benicarló volvió a la senda del triunfo al imponerse al CB Zaragoza en un duelo clave por la permanencia (78-72), una victoria tan necesaria como balsámica tras encadenar cuatro derrotas consecutivas y llegar al estreno del año con varias bajas. El conjunto de Sergio Lamúa arrancó el partido con un gran acierto, especialmente desde el perímetro, lo que le permitió tomar rápidas ventajas y cerrar el primer cuarto con una renta cómoda. Sin embargo, un prolongado bloqueo ofensivo entre el final del primer periodo y el inicio del segundo permitió al Zaragoza firmar un parcial de 0-14 y volver a meterse de lleno en el partido, que llegó al descanso con un marcador ajustado (51-46).

El Maderas Sorlí Benicarló comenzó 2026 con una victoria / Eloy Cerdá

Tras el paso por vestuarios, el encuentro entró en una fase de menor anotación y máxima igualdad. El Zaragoza llegó a empatar el choque en el tercer cuarto, pero un buen final rojillo permitió al Benicarló afrontar el último periodo con ventaja. Los nervios reaparecieron en los minutos decisivos, con escasa producción ofensiva y un Zaragoza que se acercó peligrosamente en el marcador. Cuando el partido se movía en márgenes mínimos (72-68), un triple decisivo de Aleix Haro a veinte segundos del final decantó la balanza a favor de los locales, que sellaron el triunfo desde la línea de tiros libres y lograron una victoria vital para coger aire en la clasificación.

El NBF escala posiciones

El Fustecma NBF consiguió la primera victoria del año ante el Cajasol Baloncesto Sevilla en un encuentro que estuvo marcado por un parcial de 20-1 entre final del primer cuarto y el inicio del segundo para las castellonenses que acabó por ser determinante en la totalidad del encuentro.

Tras el descanso, el Sevilla logró frenar el ritmo ofensivo del conjunto castellonense y mantener el encuentro abierto. En el último periodo, el NBF sufrió después de que su ventaja se viera reducida a solamente tres puntos (47-44). Sin embargo, supo sacar su personalidad para terminar de disipar cualquier duda sobre el triunfo y sumar la quinta victoria de la temporada para alcanzar la décima posición del campeonato.