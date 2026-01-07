El canterano del Amics Castelló David Sáez se estrena con los ‘mayores' y cumple un sueño

La victoria holgada del Amics de Castelló contra el CEB Llíria en el Ciutat fue un partido que nunca olvidará David Sáez, canterano que a sus 20 años debutó con el primer equipo.

El alero ingresó en la pista a falta de un minuto con el partido ya decidido y le dio tiempo a gustarse con un canastón. Recibió el balón por línea de fondo y anotó una bandeja a aro pasado recibiendo la falta. No pudo anotar el tiro libre pero sintió la sensación de jugar con el primer equipo y anotar una canasta, algo que puede parecer muy sencillo pero no lo es.

Una opción más para José Luis Pichel, que no dudó en dar la oportunidad a un joven jugador que buscará seguir los pasos de otro canterano como Andrés Roig, que también vivió ese proceso hasta hacerse un hueco definitivo en el primer equipo.

Los cinco tapones de Issanza

Además, otro de los protagonistas fue Ken Issanza, que se hizo gigante en la pintura con cuatro tapones espectaculares para levantar a los aficionados de sus asientos y mandar un mensaje a los jugadores rivales: «por aquí no».

Preparando el próximo duelo

En un excelente momento de forma y con el objetivo de regresar a Primera FEB, los verdes ya preparan el duelo del próximo domingo, a las 12.00 en el Ciutat de Castelló, contra el Molina Basket, que ocupa puestos de descenso.