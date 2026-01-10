El Fustecma NBF Castelló resiste solo dos cuartos ante el todopoderoso líder (78-54)

Había sido una semana movida en el Fustecma Nou Bàsquet Femení Castelló con el anuncio de la dimisión de Lola Valls, una figura clave en la evolución del club durante las últimas dos décadas. En el primer partido de Pedro Hernández como presidente, las jugadoras tenían un reto muy complicado, dedicarle un triunfo ante el Mallorca Palma, líder indiscutible con 14 victorias y cero derrotas. En el deporte no hay imposibles y las castellonenses salieron a pista con atrevimiento. A pesar de resistir durante la primera parte, se terminó imponiendo la ley del más fuerte y el Nou Bàsquet Femení no pudo lograr la épica en Mallorca.

De más a menos

No empezó mal el partido para las visitantes, intercambiando canastas y conteniendo el poderío de las locales. En el aspecto anotador, destacaron los once puntos de Genesis y Aiello, máximas anotadoras del NBF Castelló. En un igualado 24-20, el segundo cuarto arrancó con todo en juego.

Las defensas empezaron a brillar en un período marcado por el atasco ofensivo, con solo ocho puntos de las castellonenses por los 12 del Mallorca Palma.

Bajón en la segunda parte

Tras el descanso, el Mallorca Palma demostró por qué está invicto y suma 15 de 15, imponiendo su juego desde la defensa y firmando un parcial de 24-10 que dejó el duelo visto para sentencia a diez minutos del final.

Con todo decidido, el último cuarto no tuvo historia y el NBF Castelló preparó las maletas de vuelta a Castelló con un sabor agrio. El próximo partido será también fuera, ante el Zamora, sexto clasificado.

Ficha técnica

AZULMARINO MALLORCA PALMA: Atem Bulgak (13), Carmen Grande (2), Marta García (13), Iris Junio (3) y María España (12), quinteto inicial. También jugaron Carol (8), Marino (0), Inés Giménez (0), Gedna (16) y Jane (11).

FUSTECMA NBF CASTELLÓ: Claudia Pérez (6), Laura Campos (6), Afuah-Oye (3), Lourdes Ruiz (7) y Domique Aiello (11);quinteto incial. También jugaron Sendy Genesis (11), Alma María (7), Luz Mia (2), Sabina Carli (0) y Lucía Jovena (1).

PARCIALES: 24-20, 12-8 (36-28 al final de la primera parte). 24-10 (60-38)y 18-16 (78-54 al final del partido.

ÁRBITROS: Francisco Olmos Ochoa y Joaquín González Martínez.

PISTA: Polideportivo Son Moix.