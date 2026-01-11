La crónica | El Maderas Sorlí Benicarló se lleva la victoria de Salou y mira hacia arriba en Segunda FEB (65-73)

El Maderas Sorlí Benicarló se impuso en su visita al OCA Global Salou (65-73) en un partido igualado que no se resolvió hasta el último minuto. Decantó la balanza a su favor en el momento decisivo para sumar su segundo triunfo seguido e igualar su registro de victorias y derrotas (7).

Al Benicarló le costó entrar en el juego ofensivo en los primeros minutos de partido. Tras un triple de Voronin los rojillos no conseguían encestar y eso hizo que el Salou lograse un parcial de 11-0 que situaba el 11-3 a los cuatro minutos. Tras un tiempo muerto de Sergio Lamúa los benicarlandos fueron encontrando puntos con aciertos desde el exterior, pero al final del primer cuarto llegaban 6 puntos abajo (19-13).

Mucho mejor transcurrió el segundo. El Benicarló mejoró en la defensa y en el rebote, destacando Adrián Sánchez Perdiguero que llegó a coger 9 rebotes en la primera parte. Ofensivamente también hubo una mejoría que permitió un parcial de 12-20 a su favor en estos diez minutos para llegar al descanso por encima en el marcador (31-33).

El tercer periodo fue muy igualado y el que más anotación tuvo. La ventaja del Benicarló llegó a los seis puntos pero en algunos ataques aparecieron dificultades ante la buena defensa del Salou. Eso hizo que el partido se llegase a igualar a 48 en el minuto 29 de juego.

Se llegó a poner por delante el Salou en el último y una peligrosa ventaja de cuatro puntos (56-52) fue cortada con un triple de Harguindey. A partir de ahí las canastas se intercambiaron hasta el 65-65. Una canasta de Perdiguero y dos canastas de Fall en el último minuto hicieron decantar el partido para el Benicarló que selló la victoria con otra más de Aleix Haro al final.

Ficha técnica

OCA GLOBAL SALOU: Charles Knowles (9), Llorca (7), Martínez (1), Pol Salo (4), Renane (8), -Quinteto inicial-Danrad Knowles (8), Traore (13), Cuellar (3), Moure (0), Sánchez (12)

MADERAS SORLÍ BENICARLÓ: Libroia (19), Voronin (8), Harguindey (7), Prior (6), Ikpeze (6) -Quinteto inicial- Haro (7), Perdiguero (5), Fall (11), Ukawuba (2), Kingsely (2)

PARCIALES: 19-13, 12-20 (descanso: 31-33),20-19 (51-52) y 14-21 (final: 65-73)

ÁRBITROS: Fernando Martínez y Abraham Hormigó

PABELLÓN: Centre Salou