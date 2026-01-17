El Maderas Sorlí Benicarló, a por otra victoria ante el Bisbal Bàsquet

El Maderas Sorlí Benicarló recibe al Sol Gironès Bisbal Bàsquet este domingo en el Municipal de Benicarló (18.00 horas) en el partido que cierra la jornada 15 de Segunda FEB y en el que el cuadro de la provincia de Castelló buscará la tercera victoria consecutiva que le permitiría respirar en la clasificación.

Los benicarlandos vienen de conseguir una importante victoria en Salou que les situó en la zona media con el mismo registro de victorias y derrotas (7). Si consigue ganar al Bisbal ya pondría una diferencia de cuatro triunfos respecto a la zona de promoción de descenso y podría estar centrado al cien por cien por luchar por un puesto en las eliminatorias de ascenso. Si pierde, se quedará solo dos por encima y aún deberá mirar atrás.

Sergio Lamúa tiene a todos sus jugadores disponibles para el partido ante el Sol Gironès Bisbal Bàsquet de este domingo.