El excelente último cuarto no le basta al Maderas Sorlí Benicarló ante el Bisbal Bàsquet

Fue a remolque y lo intentó pero murió en la orilla. El Maderas Sorlí Benicarló hincó la rodilla contra el Sol Gironès Bisbal en un partido que perdía por 17 puntos y que llegó a tener posesión para ganar o forzar la prórroga.

Los rojillos pasaron por muchas complicación desde el salto inicial ante una presión defensiva muy fuerte del Bisbal. El conjunto catalán boicoteaba casi todas las ofensivas locales provocando pérdidas, ataques sin tiros y lanzamientos incómodos. Los de Sergio Lamúa no encontraban la forma de anotar en tiros de campo. El marcador de 8-21 reflejó a la perfección lo que fue el primer cuarto.

En el minuto 14 la situación fue aún peor y la renta visitante llegó a los 17 puntos (13-30). Tras un tiempo muerto, llegó una espectacular reacción gracias a la mejoría defensiva y con un parcial de 10-0 pasó de 17-34 a 27-34.

En el inicio de la segunda parte, el Benicarló se puso a tres puntos (37-40) y la remontada parecía posible. Pero una nueva desconexión ofensiva, y que los pívots benicarlandos no tuvieron su mejor día, propició que el rival consiguiera un 0-9 para tomar de nuevo una holgada ventaja de 12 puntos (37-49). Un triple de Pau Sala sobre la bocina del final del periodo abrió más brecha (41-55).

Sergio Lamúa se la jugó en el último cuarto con sus jugadores más ágiles y veloces. Esa decisión fue un acierto. De hecho, a 54 segundos Haro igualó a 69 con una bandeja. Adebayo, el mejor jugador visitante, anotó de dos a 26 segundos y los caduferos tuvieron la última posesión para ganar o forzar la prórroga, pero no entró.

Ficha técnica

MADERAS SORLÍ BENICARLÓ: Libroia (18), Harguindey (5), Voronin (14), Prior (2) y Fall (2), quinteto inicial. También jugaron Ikpeze (6), Perdiguero (13), Haro (4), Ukawuba (2), Betch (0) y Kingsely (3). Sin descalificados.

BISBAL BÀSQUET: Adebayo (21), Valera (8), Mikhailov (17), Bernat (11), Torrent (4); quinteto inicial. También jugaron Carrasco (0), Sala (5), Samba (2) y Vila (3).

PARCIALES: 8-21, 21-15 (descanso: 29-36), 12-19 (41-55) y 28-16 (final: 69-71)

ÁRBITROS: Alejandro Gómez y Manuel Baselga.

PABELLÓN: Municipal de Benicarló.

ENTRADA: 500 espectadores.