“Sueño con jugar en la ACB”. La historia de Roger Fábrega, joven base del Amics Castelló y promesa de la cantera del Barça

Ricky Rubio de base, Juan Carlos Navarro de escolta. Para el alero se toma una pausa larga. No tiene dudas en la pareja de pívots: los legendarios hermanos Marc Gasol y Pau Gasol. Ante la propuesta de Rudy Fernández de 3 reconoce que es un jugador top, pero no entraría en su cinco ideal. Finalmente se decide por Pete Mickeal, otra leyenda del Barça que marcó su infancia. Ese es el quinteto preferido de Roger Fàbrega (Calella de Palafrugell, 23 de marzo de 2005), base del Amics Castelló, con un largo pasado azulgrana y un futuro por descubrir en el baloncesto español.

Alegre, bromista y con la picardía de un joven de 20 años, Roger sonríe y se lanza con una promesa: «Si llego a la ACB, te doy la primera entrevista», entre risas. Más allá de la broma, su día a día está marcado por la disciplina. Estudia Ingeniería Eléctrica a distancia y, tras dos temporadas destacadas en León, disputó el pasado verano el Europeo sub-20. Esta campaña ha irrumpido con desparpajo en el Amics Castelló: anota, rebotea y asiste. Un base moderno que está disfrutando muchísimo de Castelló:«Me encanta la comida, especialmente los arroces. En Benicàssim se vive muy bien. Las playas son espectaculares, dice mientras persigue un objetivo claro: devolver al Amics a Primera FEB.

Ese camino empezó mucho antes. Cuando era niño, Roger soñaba con marcar goles como Messi o hacer croquetas como Iniesta. Jugaba a fútbol, pero a los 10 años inició su relación con el baloncesto: «Empecé porque mi hermana jugaba y también algunos amigos. Mi primer club fue el Cornellà y luego me fichó el Barça». Sus ídolos, como Ricky Rubio, ya dirigían ataques y se inventaban pases mágicos donde nadie los veía.

Roger Fàbrega, en el Ciutat de Castelló, atiende a Mediterráneo tras un entrenamiento con el Amics. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Su etapa en la ‘Masía’

Y así inició su etapa en La Masía, donde estuvo seis años, hasta finalizar la etapa de junior: «Allí se junta lo mejor de lo mejor. Es el equipo de mi vida, del que soy aficionado, jugar para el club de tus amores es un privilegio, pocos tienen la oportunidad y yo tuve la suerte de estar seis años. Es uno de los momentos más bonitos de mi vida, pero he pasado página y no me gusta vivir de pasado. Ahora me centro en el presente».

Tuvo entrenadores como Roger Grimau o Víctor Sada, pero a los 18 años tuvo claro que no daría el salto al primer equipo y debía buscarse la vida. «Estar en el Barça es vivir en una burbuja. Desde infantil hasta junior hay muchos cortes y ver que amigos tuyos se van es duro. Cuando pasas esa etapa das el salto al primer equipo o te cortan. Yo sabía que no iba a llegar y tuve que afrontar la realidad. Al principio da vértigo», confiesa.

Manolo Nebot

Generación top y el Europeo

Una hornada con jugadores en la NBA como Hugo González que puede dar mucho que hablar. «Hay mucho futuro. Mario y Sergio Larrea son top. He jugado con ellos y hicieron un excelente Europeo con la absoluta. Cuando se vayan sumando Hugo, Aday, Izan, Álvaro Cárdenas habrá un grandísimo equipo», comenta. Además, compartió vestuario en el Barça con el actual base de los Miami Heat Kasparas Jakucioinis, número 20 del último draft: «Ya se le veían muchas cualidades».

Pasar de la cantera a un equipo senior no fue sencillo, pero su rendimiento en la Cultural le abrió las puertas de la selección española sub-20 en el Europeo del pasado verano. «No me lo esperaba, fue una llamada que no podía imaginar», recuerda. «Cuando vi que estaba entre los 12 fue increíble. Nunca pensé que jugaría un Europeo sub-20. Javi Zamora me dio mucha confianza». Aunque se quedaron con la espinita por caer en cuartos ante Serbia, fue el mejor con 13 puntos y 8 asistencias.

Su sueño, llegar a la ACB

Mostrando su desparpajo en la pista y dirigiendo los ataques del Amics, sabe lo que tiene que hacer para dar un salto en su carrera: «Ahora estoy muy focus en el tiro. Es algo en lo que insiste mucho José Luis. También en ponerme más fuerte, necesito ganar músculo». Sobre sus opciones de llegar a la ACB, deja una madura reflexión: «Ojalá que sí. Es por lo que estoy aquí y cualquier jugador sueña con eso. Me gusta ir despacio y quemar etapas. Como dice mi madre, poco a poco. Creo que si no llego a la ACB no habré fracasado; quiero disfrutar del camino, con sus momentos buenos y malos. Voy a intentarlo».

A por el ascenso directo

Respecto a la excelente situación que atraviesa el Amics, líder y ganando partidos con mucha solvencia, asegura el vestuario tiene claro el objetivo: «Queremos el ascenso directo porque en un playoff hay muchas variantes. Lo viví el año pasado. Un partido malo te condiciona y el factor cancha influye una barbaridad. Ojalá podamos ascender pero debemos seguir trabajando con humildad».

Tener un compañero con la experiencia de Joan Faner, con quien tiene una conexión especial, es un plus para su evolución: «Estoy aprendiendo muchísimo de él. Es más tranquilo. Yo soy más excitado en según qué momentos, pero me ayuda en todo. Tenemos una relación genial. En la cancha disfrutamos y fuera nos apoyamos. Es un tío de 10 y un base top».

El reto...¡suena chof!

Y tras la entrevista, llega el reto. Debe meter un triple desde el centro del campo. Se atreve porque se considera un jugador de calle. No a la primera. No a la segunda. Sí a la tercera. La perseverancia y el talento al servicio del Amics. Roger, presente y mucho futuro.