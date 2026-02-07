El Amics Castelló pierde el liderato en solitario ante la Spanish Basketball Academy (96-95)

El Amics del Bàsquet Castelló vio truncada su racha de victorias en el Polideportivo IDEO de Madrid, donde perdió de forma tan ajustada como agónica ante el Spanish Basketball Academy (SBA) por 96-95, viendo como, además, dejaba escapar el liderato en solitario.

Ahora, tras la 17ª jornada, se formará un triunvirato en la cabeza del grupo Este de Segunda FEB con un balance de 13-4, con el conjunto dirigido por José Luis Piche, el Proinbeni UPB Gandia y el ganador Bueno Arenas Albacete Basket y el Class Bàsquet Sant Antoni (están los dos con 12-4), ya que se verán las caras este domingo en Sant Antoni de Portmany.

El Amics, que ya viajó sin Ken Issanza (intervenido quirúrgicamente de su lesión de muñeca, en una operación realizada por la doctora Marta Pérez Montoya en el Hospital Asepeyo de Sant Cugat), no salió bien a la pista, de ahí el 21-12 que encajó de entrada.

Sin embargo, el segundo acto fue primoroso, dando la vuelta al electrónico para marcharse al descanso dos arriba (44-46), gracias a los 34 puntos que anotó.

Russell, uno de los mejores del Amics, presiona a su rival. / PASCUAL CANDIDO

Después, el equilibrio siguió, si bien Maximiliano Andreatta, a última hora del tercer periodo, evitó, con un postrero triple, que los madrileños se despegaran. Aun así, entraron en los 10 minutos finales cuatro arriba (80-76). El SBA, sin embargo, encaró el desenlace siempre ligeramente por delante en el marcador. El 94-87, con poco más de dos minutos por jugarse, fue como un tesoro que guardó a conciencia. El electrónico ya reflejaba el 96-95 a 59 segundos de la conclusión, sin que nadie fuera ya capaz de anotar en un agónico tramo final de la contienda.

Dominique lidera la remontada del Fustecma NBF Castelló

El Fustecma NBF Castelló consiguió el triunfo ayer ante el Real Canoe RC después de remontar en el último cuarto. El encuentro mantuvo la incertidumbre hasta el final, cuando un gran último periodo de las castellonenses dio la vuelta a un resultado que era desfavorable en la finalización de los tres primeros periodos. Gianna Dominique fue la más destaca del encuentro con una anotación de 18 puntos, solamente superada la visitante Elena Zemoura (19).