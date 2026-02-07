Maderas Sorlí Benicarló y Peñas Huesca se enfrentan necesitados de victorias

El Maderas Sorlí Benicarló juega en casa este domingo a las 18.00 horas contra el Lobe Huesca La Magia. Ambos equipos afrontan el partido con la necesidad de ganar después de consumar derrotas en las jornadas predecesoras.

El del Baix Maestrat es 9º clasificado con más derrotas (9) que victorias (7) y sigue peleando por intentar subir posiciones para conseguir clasificarse a las eliminatorias del ascenso. Sin embargo, tropiezos como el de la semana pasada contra el Mataró (86-66), que era penúltimo, no propician que los de Sergio Lamúa puedan mirar hacia arriba.

Mismo objetivo tiene el Huesca aunque este sí tiene mejor posición. Los oscenses son 6º (9-7) y buscarán hacerse con la victoria para dar un paso más que les aproxime a las eliminatorias. La proyección del equipo se ha visto truncada en las últimas semanas con tres derrotas seguidas, por lo que también hay necesidad de ganar este partido.

Flojo partido del Maderas Sorlí ante un rival que iba penúltimo. / .

En los visitantes habrá muchas caras conocidas para la afición benicarlanda. Regresan a Benicarló con la camiseta del Huesca los jugadores Ismael Corraliza, Pablo Suárez, Guillem Vázquez. Además en el banquillo también estará Santi Cerdán, entrenador del equipo cadufero la temporada pasada.