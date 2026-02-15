La crónica | El Amics Castelló tiembla en la recta final y pierde el liderato en Zaragoza (78-76)

El Amics Castelló cayó en su visita a la pista del CB Zaragoza por 78-76 y pierde el liderato del grupo tras encadenar dos derrotas consecutivas, ambas resueltas en dos finales igualadísimos en un aspecto a mejorar en los próximos partidos en el claro objetivo de lograr el ascenso a Primera FEB.

El encuentro arrancó con un ritmo altísimo y un constante intercambio de canastas en el que los ataques se impusieron claramente a las defensas. Pedro García, dominando cerca del aro, y posteriormente Andreatta desde el perímetro, lideraron el acierto visitante y otorgaron las primeras ventajas al Amics. Sin embargo, la reacción del conjunto zaragozano no se hizo esperar y, con un parcial de 5-0, volteó el marcador. Dos transiciones culminadas por Russell devolvieron la igualdad al electrónico al término del primer cuarto (23-23, min. 10).

En el segundo periodo, el acierto ofensivo de ambos equipos descendió notablemente (27-27, min. 14). La ligera ventaja local fue contrarrestada por el acierto exterior de Stutz y Fàbrega, que castigaron la defensa zonal planteada por el rival. No obstante, un arreón final del cuadro maño permitió a los locales marcharse al descanso con ventaja (40-34, min. 20).

Tras la reanudación, el Amics se enfundó el mono de trabajo y elevó su nivel defensivo, forzando varias pérdidas del conjunto aragonés. Pedro García, tras capturar un rebote ofensivo, devolvió la ventaja a los castellonenses. Acto seguido, seis puntos consecutivos de Russell y un triple de Newton ampliaron la renta visitante, mostrando el carácter del equipo en uno de sus mejores momentos del partido (48-58, min. 28)

Sin embargo, los locales reaccionaron ante la adversidad y, apoyado en los tiros libres, logró frenar la dinámica del Amics y recortar diferencias antes del final del tercer cuarto (55-60, min. 30).

En el último periodo, la tensión fue máxima. Los locales recuperaron el acierto y volvieron a tomar la iniciativa en el marcador. A falta de cuatro minutos, un parcial de 0-7 culminado con un 2+1 de Pedro García devolvió el mando a los visitantes, pero el encuentro estaba totalmente en el aire y la sangre fría marcaría el desenlace.

Cae cruz en un final de infarto

Los instantes finales fueron de infarto. Una canasta de Faner y dos tiros libres de Andreatta mantenían al Amics por delante, pero un 2+1 a falta de siete segundos dejó helado al conjunto castellonense, que debía anotar de dos para empatar o de tres para ganar.

El encargado de asumir la responsabilidad y jugarse el tiro definitivo fue el base Roger Fàbrega, pero el lanzamiento no entró y la victoria se quedó en Zaragoza, relegando al equipo de Pichel de la primera posición en la tabla.

Ficha técnica

CB ZARAGOZA: Óscar Miguel (2), Pablo Aso, Juan Pedro Jiménez (13), Kasin García(11) y Thomas (11); quinteto inicial. También jugaron Daniel Muñoz (9), Daniel Arjol (13), Guillem Colom (8) y Adría Aragonés (8).

AMICS CASTELLÓ: Joan Faner (7), Pedro García (8), Alex Tamayo (0), Stutz(15) y Bah (1). Quinteto inicial. También jugaron Roger Fabrega (9) Russell (15), Kobe Newton (6), Ignacio Rosa (4) y Andreatta (11).

PARCIALES: 23-23, 17-11 (40-34 al descanso). 15-26 (55-60) y 23-16 (78-76 al final).

ÁRBITRO: Carlos Betanzos García y Kunal Melwani Chugani.

PISTA: Pabellón Siglo XXI.