La crónica | El Amics Castelló tiembla en la recta final y pierde el liderato en Zaragoza (78-76)
Los de José Luis Pichel enlazan la segunda derrota consecutiva en otro duelo igualadísimo que cae del lado rival
Fabrega falla el tiro para forzar la prórroga
El Amics Castelló cayó en su visita a la pista del CB Zaragoza por 78-76 y pierde el liderato del grupo tras encadenar dos derrotas consecutivas, ambas resueltas en dos finales igualadísimos en un aspecto a mejorar en los próximos partidos en el claro objetivo de lograr el ascenso a Primera FEB.
El encuentro arrancó con un ritmo altísimo y un constante intercambio de canastas en el que los ataques se impusieron claramente a las defensas. Pedro García, dominando cerca del aro, y posteriormente Andreatta desde el perímetro, lideraron el acierto visitante y otorgaron las primeras ventajas al Amics. Sin embargo, la reacción del conjunto zaragozano no se hizo esperar y, con un parcial de 5-0, volteó el marcador. Dos transiciones culminadas por Russell devolvieron la igualdad al electrónico al término del primer cuarto (23-23, min. 10).
En el segundo periodo, el acierto ofensivo de ambos equipos descendió notablemente (27-27, min. 14). La ligera ventaja local fue contrarrestada por el acierto exterior de Stutz y Fàbrega, que castigaron la defensa zonal planteada por el rival. No obstante, un arreón final del cuadro maño permitió a los locales marcharse al descanso con ventaja (40-34, min. 20).
Tras la reanudación, el Amics se enfundó el mono de trabajo y elevó su nivel defensivo, forzando varias pérdidas del conjunto aragonés. Pedro García, tras capturar un rebote ofensivo, devolvió la ventaja a los castellonenses. Acto seguido, seis puntos consecutivos de Russell y un triple de Newton ampliaron la renta visitante, mostrando el carácter del equipo en uno de sus mejores momentos del partido (48-58, min. 28)
Sin embargo, los locales reaccionaron ante la adversidad y, apoyado en los tiros libres, logró frenar la dinámica del Amics y recortar diferencias antes del final del tercer cuarto (55-60, min. 30).
En el último periodo, la tensión fue máxima. Los locales recuperaron el acierto y volvieron a tomar la iniciativa en el marcador. A falta de cuatro minutos, un parcial de 0-7 culminado con un 2+1 de Pedro García devolvió el mando a los visitantes, pero el encuentro estaba totalmente en el aire y la sangre fría marcaría el desenlace.
Cae cruz en un final de infarto
Los instantes finales fueron de infarto. Una canasta de Faner y dos tiros libres de Andreatta mantenían al Amics por delante, pero un 2+1 a falta de siete segundos dejó helado al conjunto castellonense, que debía anotar de dos para empatar o de tres para ganar.
El encargado de asumir la responsabilidad y jugarse el tiro definitivo fue el base Roger Fàbrega, pero el lanzamiento no entró y la victoria se quedó en Zaragoza, relegando al equipo de Pichel de la primera posición en la tabla.
Ficha técnica
CB ZARAGOZA: Óscar Miguel (2), Pablo Aso, Juan Pedro Jiménez (13), Kasin García(11) y Thomas (11); quinteto inicial. También jugaron Daniel Muñoz (9), Daniel Arjol (13), Guillem Colom (8) y Adría Aragonés (8).
AMICS CASTELLÓ: Joan Faner (7), Pedro García (8), Alex Tamayo (0), Stutz(15) y Bah (1). Quinteto inicial. También jugaron Roger Fabrega (9) Russell (15), Kobe Newton (6), Ignacio Rosa (4) y Andreatta (11).
PARCIALES: 23-23, 17-11 (40-34 al descanso). 15-26 (55-60) y 23-16 (78-76 al final).
ÁRBITRO: Carlos Betanzos García y Kunal Melwani Chugani.
PISTA: Pabellón Siglo XXI.
