El Amics Castelló de Javier Fortuño presenta el nuevo proyecto a ‘sus’ empresas

Semanas intensas para el Amics de Bàsquet Castelló desde que Javier Fortuño asumió el cargo de presidente tras la salida de Luis García, con el objetivo de que el club entre en una nueva dimensión como Sociedad Anónima y en plena competición por regresar a Primera FEB este curso.

Este martes, en el Ciutat de Castelló, fue el turno para el Meet&Win del Amics Castelló en el Ciutat, una jornada muy especial que sirvió para reforzar la unión entre el club y las empresas que forman parte de su ecosistema. El encuentro permitió a los miembros del Club de Empresas conocer de primera mano las líneas maestras del nuevo proyecto deportivo e institucional liderado por Javier Fortuño.

Entrenamiento en directo

Durante la jornada, los asistentes tuvieron la oportunidad de presenciar el entrenamiento del primer equipo desde una perspectiva privilegiada, acercándose al día a día del vestuario y descubriendo el trabajo que hay detrás de cada partido. Además, empresas, jugadores y cuerpo técnico compartieron conversaciones y experiencias en un ambiente distendido que contribuyó a fortalecer los vínculos entre el tejido empresarial y el proyecto deportivo del Amics Castelló, consolidando una relación que va más allá del patrocinio y se basa en valores comunes como el compromiso, el esfuerzo y el crecimiento conjunto.

El acto también sirvió para poner en valor el papel fundamental que desempeñan las empresas colaboradoras en el desarrollo del club, pieza clave para seguir construyendo un proyecto sólido tanto dentro como fuera de la pista.

Para cerrar, Javier Fortuño agradeció a todos los asistentes su presencia y el compromiso mostrado, haciendo de este primer Club de Empresas organizado por el club todo un éxito.