El Amics Castelló se reencuentra con la victoria ante el Salou y recupera el liderato (85-78)

El Amics Castelló se impuso en casa por 85-78 al OCA Global CB Salou y se reencontró con la victoria para regresar a lo más alto de la tabla. Un gran segundo cuarto y el temple en los minutos finales, cuando más apretó el rival, fueron las claves de un triunfo que, junto a los resultados de la jornada, devuelve a los castellonenses al liderato.

El encuentro arrancó con un parcial de 5-0 tras canasta de Bah y triple de Russell, que otorgaban la primera renta a los locales. Stutz tomó el relevo ofensivo para mantener al equipo por delante, pero los visitantes reaccionaron con un parcial de 0-6 que les dio la iniciativa (12-14, min. 7). El regreso de Rosa al Ciutat de Castelló fue inmejorable: primer balón que tocó y triple para devolver la ventaja al Amics Castelló. Sin embargo, dos tiros libres finales del conjunto catalán les permitieron cerrar el primer cuarto con una mínima ventaja (16-17).

En el segundo acto, Rosa volvió a impulsar al equipo con cinco puntos consecutivos. A partir de ahí, el Amics Castelló se entonó desde la línea de tres y, con triples consecutivos de Russell, Tamayo y Stutz, abrió brecha (33-19, min. 17). Los locales no bajaron el ritmo y la intensidad defensiva se transformó en transiciones y canastas fáciles. Los castellonenses cerraron la primera mitad lanzados (42-28, min. 20).

Russell lidera un contraataque del Amics. / AMICS CASTELLÓ

Segunda parte con un gran ritmo anotador

Tras el descanso, el Amics Castelló mantuvo su frenético ritmo de la mano de un hiperactivo Fàbrega y el buen hacer de Tamayo en el inicio. Los locales dominaron el rebote y castigaron el aro rival con segundas opciones, aunque no lograban romper definitivamente el encuentro ante el acierto ofensivo del OCA Global CB Salou. En los últimos minutos del tercer cuarto, Newton afinó su muñeca y, con dos triples consecutivos, volvió a ampliar la ventaja, obligando al técnico tarraconense a detener el partido (59-46, min. 27). Tras la reacción visitante, un triple de Faner y otro de Stutz sobre la bocina calmaron las aguas antes de afrontar el último periodo (67-54, min. 30).

En el último cuarto, el conjunto visitante salió más entonado y redujo la renta con un parcial de 2-10. Sin embargo, Fàbrega, con cinco puntos casi consecutivos, sostuvo la ventaja local. Bah culminó con un mate una gran jugada colectiva para devolver los diez puntos de diferencia y, en la acción siguiente, Tamayo anotó con una gran elevación (80-68, min. 36). El CB Salou no se rindió y, de la mano de Llorca, firmó un parcial de 0-8 que volvía a meter a los suyos en el partido. Fue entonces cuando apareció Russell, que con un triple a falta de un minuto cortó de raíz cualquier intento de remontada visitante y certificó una victoria que permite al Amics Castelló reencontrarse con el triunfo y regresar al liderato.