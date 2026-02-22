El Maderas Sorlí Benicarló continua con su racha negativa pese a su esfuerzo contra el Albacete (72-84)

El Maderas Sorlí Benicarló agrava su crisis de resultados después de consumar una nueva derrota, la quinta seguida. Perdió contra el Bueno Arenas Albacete Basket (72-84) en un partido en el que compitió bien hasta un último periodo donde fallaron las energías tras el esfuerzo realizado en los anteriores.

Con los habituales problemas para encontrar puntos empezó el duelo para el Maderas Sorlí. De sus siete primeros intentos desde el triple no entró ninguno mientras que el Albacete, con un poco más de efectividad, lo aprovechó para empezar a tomar ventaja. Con +9 para los visitantes (8-17) la entrada de Matthew Betch supuso un cambio en el acierto desde el exterior y el Benicarló consiguió reducir la diferencia a cuatro puntos (17-21) tras el primer cuarto.

El siguiente fue un intercambio de puntos con un Benicarló compitiendo y complicando al rival, lo que pedía Sergio Lamúa a sus jugadores. No conseguían sus jugadores ponerse por delante pero sí cargar de faltas a los contrarios y mantenerse cerca en el marcador. El técnico visitante tuvo que pedir hasta dos tiempos muertos ante las dificultades que generaban los rojillos, que se impusieron es este periodo 22-19 para llegar a la media parte solo uno abajo (39-40).

Un mal último cuarto condenó al Maderas Sorlí Benicarló / Eloy Cerdá

Siguió la igualdad pero el Albacete consiguió separarse ocho puntos (50-58) en el ecuador del tercer periodo después de unos ataques erráticos del Benicarló. Reaccionaban los locales que también aprovechaban una falta antideportiva para volver a estar a dos (56-58).

Con unos minutos de descanso para Libroia i Perdiguero, hubo un pequeño bajón que hizo que, de nuevo, el Albacete tomase una diferencia que llegó a los diez puntos (56-66).

Restaban diez minutos para intentar la remontada pero esa diferencia conseguida ya iba a ser definitiva. Además, el cansancio hacía mella en los rojillos tras el esfuerzo realizado. En ningún momento existieron opciones de complicar a un rival que supo mantener su ventaja hasta el final.