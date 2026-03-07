El Amics Castelló gana un thriller en La Bisbal con un increíble final (81-83)

El Amics Castelló se reencontró con la victoria a domicilio en un partido de infarto que se decidió en la última jugada con una canasta inverosímil de Pedro García. Los castellonenses supieron agarrarse al encuentro y esperar su momento en el último cuarto para ponerse por delante y acabar llevándose un duelo que se resolvió en la prórroga, demostrando carácter y personalidad. Fàbrega, que rozó el triple-doble para terminar con 29 de valoración, y Stutz, con 22 puntos y 7 rebotes, fueron los más destacados del conjunto de La Plana.

El partido arrancó marcado por el desacierto visitante. Los castellonenses encontraban situaciones cómodas de tiro, pero no estuvieron acertados desde la línea de tres puntos. Sin embargo, el gran trabajo en el rebote ofensivo permitió a los de Pichel sumar sus primeros puntos a partir de segundas oportunidades. Por su parte, los locales encontraban en el bloqueo directo su principal vía de producción ofensiva durante este primer cuarto.

Con el paso de los minutos, el acierto comenzó a aparecer para el cuadro visitante, que encontraba el camino desde el 6,75 gracias a los triples de Fàbrega, Russell y Tamayo. Mientras tanto, los bisbalenses hallaban en su referencia interior, Mikhailov, una fuente constante de puntos que les permitía lograr su primera renta en el marcador (20-15, min. 8). Newton, de nuevo desde el exterior, recortaba distancias para cerrar el primer acto con todo muy igualado (22-18, min. 10).

En el segundo cuarto, los locales salieron más entonados, especialmente con un Mikhailov que continuaba haciendo daño en la pintura. Los triples de Faner y Pedro García mantenían al Amics Castelló dentro del partido antes de que Pichel detuviera el encuentro para reorganizar a los suyos. La defensa en zona planteada por el técnico tras el tiempo muerto surtió efecto en las primeras posesiones y cinco puntos consecutivos de Stutz acercaban a los castellonenses en el marcador (31-29, min. 14).

Sin embargo, un nuevo arreón local desde la línea de tres, sumado a varias pérdidas visitantes, volvió a estirar la ventaja. Stutz apareció nuevamente para sostener a los suyos y evitar que el partido se rompiera antes del descanso. El norteamericano firmó 11 puntos en este segundo cuarto y mantuvo a los castellonenses con vida al término de la primera mitad (43-37, min. 20).

Tras el descanso, un parcial de salida de 9-0 pondría la máxima en el partido para Bisbal Bàsquet, que no encontraba oposición a sus ataques (52-37, min. 22). Stutz cortaba el parcial con una canasta, pero los visitantes no contenían la hemorragia atrás y de nuevo Álvarez, ponía tierra de por medio. El Amics Castelló continuó remando contra viento y marea, la lucha de Stutz y una canasta en contraataque de Pedro García en el último minuto permitían a los castellonenses bajar de la barrera psicológica de los diez puntos al término del tercer cuarto.

En el último periodo, el Amics subió la intensidad atrás aunque no encontraba la manera de anotar con regularidad. Sin embargo, la apuesta de Pichel de jugar con tres hombres grandes salió bien y el poderío físico, sumado al acierto desde el triple de Stutz y Newton, hacía que los visitantes se acercaran en el marcador (67-64, min. 35). Los de La Plana tuvieron varias acciones para empatar el partido, pero varias pérdidas parecían condenar a los de Pichel.

Russell lidera un contraataque del Amics. / AMICS CASTELLÓ

Sin embargo, en el último minuto aparecieron los héroes, Andreatta, primero con un triple dificilísimo desde la esquina, y Stutz, que culminaba su gran partido con un triple frontal a falta de 28 segundos que devolvía al Amics Castelló la ventaja por primera vez desde el primer cuarto. Una técnica señalada al técnico local permitió a Stutz anotar el tiro adicional (71-73, min. 39). En la siguiente posesión, Bisbal Bàsquet anotaba tras rebote ofensivo y Fàbrega tenía el último tiro, pero no entró y condenó el partido a la prórroga.

El desenlace

En el tiempo extra, ambos equipos acusaban la tensión y les costaba anotar. Bisbal Bàsquet golpeó primero, pero la réplica del Amics llegó desde la larga distancia, de la mano de Fàbrega y Newton, para devolver a los visitantes el liderato en el marcador (76-79, min. 43). Sin embargo, los locales no se rendían y anotaban para mantener el partido en un puño. En el último minuto, Bah anotaba tras una valiente penetración de Fàbrega para poner a los visitantes tres puntos por delante a falta de 22 segundos.

Pero el encuentro aún tendría otro giro de guion, Sala empataba desde e la línea de tres para los locales a falta de escasos segundos. Pichel agotó su último tiempo muerto y, desde campo ofensivo, los castellonenses sacaron para una última jugada que terminó en una canasta inverosímil de Pedro García en el último segundo, que daba al Amics Castelló su decimoquinta victoria de la temporada y permitía al conjunto castellonense reencontrarse con el triunfo lejos de casa.