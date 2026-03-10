El Maderas Sorlí Benicarló atiende a Mediterráneo en la Bodeguilla: "Nos quedan seis finales para lograr la salvación"

Mereció más ante un equipazo contra el Spanish Basketball Academy el pasado domingo y se le resiste la victoria durante los últimos encuentros (seis derrotas seguidas), pero desde la cúpula del Maderas Sorlí Benicarló confían plenamente en lograr la permanencia. Ese fue el mensaje que lanzó el club en su visita a la Bodeguilla del Mediterráneo, donde tanto Quique Besalduch como Sergio Lamua analizar la actualidad del conjunto del Baix Maestrat. También acudieron los jugadores Anthony Libroia, Amadi Michel, Adrián Sánchez y Harguindey, la directiva Vanesa Vilanova.

Los integrantes del Maderas Sorlí Benicarló, junto al director Ángel Báez y el redactor de deportes Ismael Mateu. / MANOLO NEBOT

La visión de Besalduch

El director general realizó un balance en una temporada marcada por ciertos contratiempos: «Empezamos muy bien con una estructura y un equipo muy distinto al que tenemos ahora. Por varias circunstancias hemos tenido que hacer cambios en la plantilla, no por decisiones del club» lanzó de primeras. «Nos hemos tenido que ajustar a esos problemas. Ya hemos cerrado el equipo y creo que tenemos una plantilla muy buena para competir lo que nos queda. No estamos encontrando esa victoria que nos de un poco de tranquilidad y de confianza para afrontar la recta final del curso»

La confianza de Sergio Lamúa

Por su parte, Sergio Lamúa se mostró muy convencido de sacar la situación adelante: «Si no lo estuviera tendría que dejar mi puesto a manos del club. Hemos planteado los seis partidos como seis finales», detalló. «Tenemos la responsabilidad de salvar la categoría porque la situación está complicada, pero tengo la sensación de que el equipo está en proyección de acabar bien» .

Y así, el Benicarló solo piensa en romper la mala dinámica el próximo domingo ante el Club Esportiu Bàsquet Llíria (18.30 horas). Plena confianza en la salvación.