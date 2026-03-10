El Maderas Sorlí Benicarló atiende a Mediterráneo en la Bodeguilla: "Nos quedan seis finales para lograr la salvación"
El director general Quique Besalduch y el entrenador Sergio Lamua atienden a Mediterráneo y repasan la actualidad en un momento clave
Mereció más ante un equipazo contra el Spanish Basketball Academy el pasado domingo y se le resiste la victoria durante los últimos encuentros (seis derrotas seguidas), pero desde la cúpula del Maderas Sorlí Benicarló confían plenamente en lograr la permanencia. Ese fue el mensaje que lanzó el club en su visita a la Bodeguilla del Mediterráneo, donde tanto Quique Besalduch como Sergio Lamua analizar la actualidad del conjunto del Baix Maestrat. También acudieron los jugadores Anthony Libroia, Amadi Michel, Adrián Sánchez y Harguindey, la directiva Vanesa Vilanova.
La visión de Besalduch
El director general realizó un balance en una temporada marcada por ciertos contratiempos: «Empezamos muy bien con una estructura y un equipo muy distinto al que tenemos ahora. Por varias circunstancias hemos tenido que hacer cambios en la plantilla, no por decisiones del club» lanzó de primeras. «Nos hemos tenido que ajustar a esos problemas. Ya hemos cerrado el equipo y creo que tenemos una plantilla muy buena para competir lo que nos queda. No estamos encontrando esa victoria que nos de un poco de tranquilidad y de confianza para afrontar la recta final del curso»
La confianza de Sergio Lamúa
Por su parte, Sergio Lamúa se mostró muy convencido de sacar la situación adelante: «Si no lo estuviera tendría que dejar mi puesto a manos del club. Hemos planteado los seis partidos como seis finales», detalló. «Tenemos la responsabilidad de salvar la categoría porque la situación está complicada, pero tengo la sensación de que el equipo está en proyección de acabar bien» .
Y así, el Benicarló solo piensa en romper la mala dinámica el próximo domingo ante el Club Esportiu Bàsquet Llíria (18.30 horas). Plena confianza en la salvación.
- La Seguridad Social confirma la jubilación anticipada sin coeficientes reductores: el BOE publica a qué trabajadores beneficia
- Duelo en Sequiol y en la 'festa' de Castelló: fallece inesperadamente Jorge Martí
- Lluvias torrenciales en Castellón: Más de 60 litros por metro cuadrado inundan la Plana Baixa
- El tiempo en Castelló hoy, hora a hora: la previsión de Aemet para el martes de Magdalena
- La Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat avisa: las bandas pueden negarse a tocar bajo la lluvia
- Programa de la Magdalena del 10 de marzo: todos los actos y conciertos del martes
- Una obra eterna del corredor mediterráneo llega a su fin: ¿Cómo lo notarán los usuarios de Cercanías?
- Programa de la Magdalena del 9 de marzo: todos los actos y conciertos del lunes