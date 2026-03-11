¿Cómo afronta el Amics el tramo final en busca del ascenso a Primera FEB? Pichel y Stutz se 'mojan' en Mediterráneo

Seis partidos, seis finales para dilucidar si el Amics Castelló regresa a Primera FEB o si se tiene que jugar el ascenso en el play-off. En un momento clave de la temporada y también del proyecto, con la entrada del nuevo presidente Javier Ortuño y a punto de convertirse en Sociedad Anónima Deportiva, el equipo verde acudió al completo a la Bodeguilla de Mediterráneo después de entrenar, pensando en el duelo del próximo domingo contra el Mataró (12.00).

Vídeo | Pichel y Stutz analizan en Mediterráneo la actualidad del Amics Castelló: "Vamos a por el ascenso" / AITOR AGUIRRE

Pichel, orgulloso de su equipo

El técnico del Amics José Luis Pichel comentó la increíble canasta ganadora de la pasada jornada. «Es una cosa que puede pasar una vez en 30 años. Tocó en un rival y acabó entrando. A veces dependes un poco de la suerte», expresó.

Respecto al objetivo, mencionó a un ilustre del mundo del fútbol: «Como decía Luis Aragonés, entramos en el último tercio y es lo que nos queda. La temporada está siendo muy bonita, vamos colíderes y tenemos toda la ambición. No nos obsesiona el ascenso directo».

Stutz, un jugador vital

Segundo capitán, Eric Stutz es una de las figuras más importantes del Amics durante los últimos años. El ala-pívot reconoce que el «año pasado no disfrutaron y este año todo ha cambiado para bien». «Vamos partido a partido a por todas», e incluso comentó los 83 puntos de Adebayo en la NBA «Increíble, pensaba que nadie superaría los 81 de Kobe Bryant».