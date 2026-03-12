El proyecto del Fustecma NBF Castelló sigue creciendo: Así lo valoran Jaume Tormo y sus capitanas

El Fustecma Nou Bàsquet Femení Castelló atraviesa un momento dulce en una temporada que no ha sido de color de rosas. Tras un fatídico 0-7 de inicio, el equipo logró resucitar y a falta de ocho jornadas está prácticamente salvado en LF Challenge, consolidando el proyecto en la segunda categoría del baloncesto español. Se dice pronto.

Vídeo | Jaume Tormo, Laura Campos y Luz Mia, del Fustecma NBF Castelló, atienden a Mediterráneo / AITOR AGUIRRE

Con el nuevo presidente Pedro Hernández a la cabeza, el técnico Jaume Tormo y las capitanas Laura Campos y Luz Mia atendieron a Mediterráneo. «Somos un club de cantera que sigue creciendo. Hay jugadoras que han subido de cuarta a Segunda y creo que se está haciendo un gran trabajo», declaró Tormo.

Una de esas jugadoras no es otra que Laura Campos, que luce el escudo con orgullo: «Yo lo he vivido, era de las niñas pequeñitas que salía con el primer equipo cuando hacíamos las presentaciones. Tenemos un bloque de varios años y transmitimos esa forma de jugar». Por su parte, Luz Mia apuntó que «estamos en el mejor momento y el equipo va hacia arriba», destacando que cuando juegan en Grapa son muy pderosas: «Los equipos rivales sufren porque nuestra grada es la sexta jugadora». Y así, el Fustecma sigue creciendo.