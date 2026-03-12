El proyecto del Fustecma NBF Castelló sigue creciendo: Así lo valoran Jaume Tormo y sus capitanas
El primer equipo se consolida en la segunda categoría del baloncesto nacional mientras que la cantera continúa siendo importante
El Fustecma Nou Bàsquet Femení Castelló atraviesa un momento dulce en una temporada que no ha sido de color de rosas. Tras un fatídico 0-7 de inicio, el equipo logró resucitar y a falta de ocho jornadas está prácticamente salvado en LF Challenge, consolidando el proyecto en la segunda categoría del baloncesto español. Se dice pronto.
Con el nuevo presidente Pedro Hernández a la cabeza, el técnico Jaume Tormo y las capitanas Laura Campos y Luz Mia atendieron a Mediterráneo. «Somos un club de cantera que sigue creciendo. Hay jugadoras que han subido de cuarta a Segunda y creo que se está haciendo un gran trabajo», declaró Tormo.
Una de esas jugadoras no es otra que Laura Campos, que luce el escudo con orgullo: «Yo lo he vivido, era de las niñas pequeñitas que salía con el primer equipo cuando hacíamos las presentaciones. Tenemos un bloque de varios años y transmitimos esa forma de jugar». Por su parte, Luz Mia apuntó que «estamos en el mejor momento y el equipo va hacia arriba», destacando que cuando juegan en Grapa son muy pderosas: «Los equipos rivales sufren porque nuestra grada es la sexta jugadora». Y así, el Fustecma sigue creciendo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un olivo milenario muerto renace como obra de arte colectiva en Castellón
- Dos colegios privados de Castellón, entre los 100 mejores de España según Forbes
- Así fue la agresión de un hombre a las dos sanitarias que trabajaban en Magdalena
- La historia se repite: Las lluvias vuelven a inundar el acceso a la zona residencial de Molí Nou en Vila-real
- La ‘Llum de Sequiol’ ilumina al ‘món fester’ y se alza con otro primer premio
- Programa de la Magdalena del 11 de marzo: todos los actos y conciertos del miércoles
- El asesino de Sueca, a su hijo: 'Tranquilo, que no me suicido. Voy al cuartel para pagar en años de cárcel lo que he hecho
- Lluvias torrenciales en Castellón: Más de 60 litros por metro cuadrado inundan la Plana Baixa