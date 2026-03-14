El Amics concluye el proceso electoral con el encuentro ante el Mataró en el horizonte

El Amics Castelló ha comunicado esta tarde el cierre de su proceso electoral tras la finalización del plazo de presentación de candidaturas. Al haberse presentado una única lista y no registrarse reclamaciones, esta ha sido proclamada oficialmente como nueva junta directiva.

La candidatura estará presidida por Javier Fortuño, quién anticipó a Mediterráneo el pasado mes de febrero su objetivo prioritario de la ampliación de capital , acompañado por José Fidel Roig como vicepresidente, Pablo Ibáñez como secretario y Luis García Sainz como tesorero, junto a un grupo de vocales entre los que figuran, entre otros, José Raúl Chaparra, Manuel Aicart, Raúl Aranda, Iván Beltrán, Mario Porcar o Juan Antonio Orenga. Con la proclamación de esta candidatura queda cerrado formalmente el proceso electoral del club.

Visita del Homs UE Mataró

El Amics Castelló regresa mañana al Ciutat de Castelló (12:00 horas) con el objetivo de sumar un nuevo triunfo junto a su afición ante el Homs UE Mataró para poder continuar ocupando los puestos de previlegio de la clasificacion de Segunda FEB.

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El equipo castellonense afronta la cita con un balance de 15 victorias y 5 derrotas, números que le permiten seguir en el liderato de Segunda FEB. Tras varias semanas compitiendo lejos de casa, los de Pichel regresan asu feudo queriendo brindar una alegría a la afición. Enfrente estará un Homs UE Mataró que pelea por alejarse de la zona peligrosa. El conjunto catalán es 12º con 6 triunfos y 15 derrotas, aunque llega reforzado tras vencer al Getafe en la pasada jornada.