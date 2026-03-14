El Maderas Sorlí Benicarló sigue en caída libre (67-62)

El Maderas Sorlí Benicarló no levanta cabeza. En la tarde de ayer volvió a estar cerca pero encajó una nueva derrota que le sigue hundiendo en la clasificación. Esta vez fue en la cancha del Bàsquet Llíria (67-62) en un enfrentamiento igualado que se decidió por una mayor eficacia del rival y que terminó por significar la séptima derrota consecutiva del conjunto benicando.

El partido arrancó con un 4-8 de salida para el Benicarló mostrando bastante efectividad en sus primeros lanzamientos. De ese marcador se pasó al 12-8 y el Llíria comenzó a estar por delante. Los de Sergio Lamúa respondieron para lograr un parcial de 0-6 en los últimos instantes del primer periodo llegando incluso a igualar en un tramo a 17 puntos , pero cediendo el 19-17 al término de los diez primeros minutos.

A falta 5’ para la conclusión del primer tiempo la igualdad era máxima (24-24) aunque el equipo valenciano pisó el acelerador en el último tramo de segundo cuarto para lograr una distancia considerable. Concretamente un parcial de 10-3 en los últimos tres minutos antes del descanso puso 42-33 favorable para los locales.

El jugador del Benicarló, defendido por su rival. / ELOY CERDÁ

La anotación cayó después del intermedio. El Benicarló se llevó el parcial 8-11 en un cuarto disputado donde las defensas vencieron a los ataques. Eso le permitió afrontar el último periodo a solamente seis puntos de distancia y poder llegar a poner a su rival contra la cuerdas (50-44).

De hecho, estuvo muy cerca de la remontada el Maderas Sorlí Benicarló que llegó a colocarse a solo un punto con el marcador de 55-54. Sin embargo, se hundió en el tramo final y el Llíria logró un 8-0 que le situaba nueve puntos arriba (63-54) a poco más de un minuto del final que sentenciaba el encuentro e imposibilitava la victoria benicarlanda en una nueva ocasión.