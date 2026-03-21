La jornada de sábado: Triunfo de mérito del Amics frente al Huesca y el Fustecma NBF cae en Guipuzkoa

El Amics sumó su 17ª victoria en la Segunda FEB tras imponerse por 77-95 en la pista del Lobe Huesca La Magia, en un encuentro muy sólido de los castellonenses. El buen hacer colectivo y el acierto en el tiro exterior fueron determinantes para un triunfo que permite a los de La Plana mantenerse en lo más alto de la clasificación.

Los de José Luis Pichel volvieron a ganar los cuatro cuartos, aunque fue en el último, en los 10 minutos finales, cuando rompió el encuentro para acabar con un más que holgado éxito. Sesan Russell (23 puntos), el máximo anotador.

Además, este domingo (18.00 horas), partido casi a vida o muerte entre el Maderas Sorlí Benicarló y el Ciudad Molina Basket. Ambos, situados en la parte baja, intentarán poner fin a sus rachas negativas y acercarse a la permanencia. El Benicarló acumula siete partidos seguidos sin conocer el triunfo, aunque su imagen y entrega ha mejorado mucho en los dos últimos. El Molina viene de encajar cuatro derrotas seguidas.

El conjunto murciano es penúltimo (13º), en descenso con un balance de 5-16. Ganar le pondría a una victoria del Benicarló, 11º con 7-14. Para los de Sergio Lamúa es, ahora mismo, el compromiso más importante de la temporada. Informa Eloy Cerdá.

Derrota del NBF Castelló

En cuanto a la Liga Challenge, el Fustecma Nou Bàsquet Femení Castelló no pudo darle continuidad a la última victoria lograda frente a La Laguna Adareva Toyota y cayó derrotado frente al Domusa Teknik ISB en tierras guipuzcuanas. El encuentro estuvo tremendamente igualado en la primera parte, donde la alternancia de resultados en el marcador y el gran acierto anotador entre ambos dejaron un empate a 37 puntos al descanso.

Sin embargo, todo el equilibrio patente en los dos primeros cuartos, desapareció en un tercero donde el cuadro local solucionó el encuentro con un parcial de 27-13. El NBF continúo peleando hasta al último instante, pero no fue capaz de recuperar dicha ventaja y acabó cediendo la victoria (83-70).

La derrota no supuso un grave problema para el cuadro castellonense que todavía permenece alejado de los puestos de descenso al contar con ocho triunfos en su casillero, frente a los cinco que ostenta el Sernova Renovables Real Canoe, penúltimo clasificado.