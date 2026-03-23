Vídeo | El reto del jugador del Amics Eric Stutz contra Mediterráneo: ¿Quién gana a cinco tiros libres?
Este martes, entrevista íntegra en Mediterráneo con el jugador estadounidense, que aspira a devolver al Amics a Primera FEB
Profesor de yoga, su paso por la universidad donde jugó ante estrellas, los seis países en Europa... y su mejor quinteto de la NBA
Eric Stutz, tras atender a Mediterráneo en una entrevista que puedes disfrutar este martes en la edición web, se atreve con un desafío. ¿Quién ganará a un reto a cinco tiros libres? Con una sonrisa, Eric dice que va a meterlos todos... y no falla uno. Máxima fiabilidad.
Termina ganando 5-3 pero queda sorprendido: "Has metido bastantes", comenta. Uno de los referentes del equipo de la capital de la Plana que tiene el objetivo de devolver al Amics donde se merece en este tramo final de curso: a Primera FEB. En la entrevista repasa toda su trayectoria, desde sus inicios jugando a béisbol, su etapa universitaria donde jugó ante estrellas actuales de la NBA como Wiggins o Embiid, su viaje a Europa con saltos en seis países distintos y su destino final en Castelló, donde encontró su paraíso.
Un jugador de unas cualidades técnicas muy similares a Dirk Nowitzki, del que se declara su ídolo. ¿Quieres descubrir cuál es el mejor quinteto histórico para Stutz? Este martes en Mediterráneo.
Conoce en este enlace la historia de Eric Stutz.
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