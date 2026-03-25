La crónica | El Fustecma se hace grande en Grapa y gana el derbi ante el Paterna (69-60)
El equipo de Jaume Tormo logra un triunfo muy importante y acaricia la permanencia
El Fustecma NBF Castelló sumó una nueva victoria en casa tras superar a La Cordà de Paterna por 69-60 en un partido que fue de menos a más para las castellonenses. El equipo que dirige Jaume Tormo se sitúa en la undécima posición con un balance de 9-15 y da otro paso importante para lograr la permanencia.
La primera parte
El conjunto local tuvo un inicio irregular, cediendo los primeros compases ante un Paterna más acertado. Sin embargo, las azules reaccionaron en el segundo cuarto, dando la vuelta al marcador y marchándose al descanso con una ventaja de seis puntos.
La resolución
Tras el paso por vestuarios, el partido se igualó, pero en el último cuarto el Fustecma impuso su ritmo, mejorando en defensa y controlando el rebote para cerrar el encuentro con solvencia. El peso ofensivo recayó en Gianna Aiello (23 puntos) y Sendy Basaez (16), bien acompañadas por el trabajo interior de Luz de Giacomo y la dirección de Judith Gómez. Una victoria más.
Ficha técnica
FUSTECMA NOU BÀSQUET FEMENÍ: Lucía Campos (0), Claudia Pérez (2), Carlí del Pino (2), Ruiz de la Hermosa (4) y Aiello (23); quinteto inicial. También jugaron Basaez (16), Gómez (6), Jovena (6), De Giacomo (6) y Asemota (4).
LA CORDÀ DE PATERNA NB: Broncano (7), Llompart (12), Bleda (0), Traoré (4) y Lagowski (6); quinteto inicial. También jugaron Saravia (13), Segura (11), Prim (6), Makuang (1)y Sancho (0).
PARCIALES: 15-13, 23-19 (38-32 al descanso), 15-18 (53-50)y 16-10 (69-60 al término del partido).
ÁRBITROS: José Cristian García y Bernat Verdejo Ferbández.
PABELLÓN: Grapa.
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