La crónica | El Fustecma se hace grande en Grapa y gana el derbi ante el Paterna (69-60)

El Fustecma NBF Castelló sumó una nueva victoria en casa tras superar a La Cordà de Paterna por 69-60 en un partido que fue de menos a más para las castellonenses. El equipo que dirige Jaume Tormo se sitúa en la undécima posición con un balance de 9-15 y da otro paso importante para lograr la permanencia.

La jugadora del Fustecma lanza un tiro en Grapa. / PASCUAL CÁNDIDO

La primera parte

El conjunto local tuvo un inicio irregular, cediendo los primeros compases ante un Paterna más acertado. Sin embargo, las azules reaccionaron en el segundo cuarto, dando la vuelta al marcador y marchándose al descanso con una ventaja de seis puntos.

Un duelo muy intenso en Grapa. / PASCUAL CÁNDIDO

La resolución

Tras el paso por vestuarios, el partido se igualó, pero en el último cuarto el Fustecma impuso su ritmo, mejorando en defensa y controlando el rebote para cerrar el encuentro con solvencia. El peso ofensivo recayó en Gianna Aiello (23 puntos) y Sendy Basaez (16), bien acompañadas por el trabajo interior de Luz de Giacomo y la dirección de Judith Gómez. Una victoria más.

Una jugadora local entra a canasta. / PASCUAL CÁNDIDO

Ficha técnica

FUSTECMA NOU BÀSQUET FEMENÍ: Lucía Campos (0), Claudia Pérez (2), Carlí del Pino (2), Ruiz de la Hermosa (4) y Aiello (23); quinteto inicial. También jugaron Basaez (16), Gómez (6), Jovena (6), De Giacomo (6) y Asemota (4).

LA CORDÀ DE PATERNA NB: Broncano (7), Llompart (12), Bleda (0), Traoré (4) y Lagowski (6); quinteto inicial. También jugaron Saravia (13), Segura (11), Prim (6), Makuang (1)y Sancho (0).

PARCIALES: 15-13, 23-19 (38-32 al descanso), 15-18 (53-50)y 16-10 (69-60 al término del partido).

ÁRBITROS: José Cristian García y Bernat Verdejo Ferbández.

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PABELLÓN: Grapa.