Este domingo, planazo en el Ciutat: castillos hinchables, aplaudidores y un duelo clave para el Amics Castelló

El Amics Castelló ya ha empezado a jugar el partido más importante del curso. Antes incluso del salto inicial, el club quiere meter su primer triple fuera de la pista: llenar el Ciutat y reunir a cerca de 2.000 espectadores en el decisivo duelo por el liderato ante el Class Bàsquet Sant Antoni, que se disputará este domingo a las 12.00.

Un encuentro de máxima trascendencia en la pelea por regresar a Primera FEB, ya que ambos equipos lideran el grupo con un balance de 17 victorias y 5 derrotas a cuatro duelos para el término de la temporada regular.

Consciente de lo mucho que hay en juego, el Amics ha organizado una completa jornada de actividades pensada para todos los públicos, especialmente para los niños, con la intención de que el ambiente empiece mucho antes del salto inicial. Desde las 10.00 horas, los aledaños del pabellón se transformarán en un espacio festivo con una amplia programación previa al partido.

Estas son las iniciativas

Entre las propuestas destacan los castillos hinchables, pintacaras, un taller de chapas, un concurso de dibujos y un test de conocimiento sobre el club, además de otras sorpresas con las que se pretende calentar motores antes de un choque que puede marcar el rumbo final de la temporada.

Por otro lado, en el descanso se realizará la entrega de premios a los ganadores de los distintos concursos organizados, en una acción que cuenta con el patrocinio de Jabones Beltrán.

Aplaudidores para todos

Además, todos los aficionados encontrarán aplaudidores en sus asientos para animar al equipo y meter presión en los ataques del conjunto rival.

Desde el club se hace un llamamiento a la afición para acudir con antelación, disfrutar de todas las actividades y llevar en volandas al equipo en un partido vital. El domingo, en el Ciutat, no solo habrá una victoria en juego, sino también la posibilidad de dar un paso de gigante hacia el ascenso.

Entrevista en Mediterráneo a Stutz

Si todavía no has leído la entrevista de Mediterráneo a Eric Stutz, lo puedes hacer en el siguiente enlace.