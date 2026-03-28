El Maderas Sorlí Benicarló encaja una nueva derrota y cae al play-out de descenso (82-67)
A los de Sergio Lamúa se les escapó el partido contra el Proinbeni Gandía en el tercer periodo y la crisis se sigue agrandando
Eloy Cerdá
Se encienden todas las alarmas en el Maderas Sorlí Benicarló que cae al puesto de promoción de descenso después de una derrota más. Esta vez fue víctima del Proinbeni Gandía perdiendo 82-67 un partido que compitió pero en el que se escaparon sus opciones en el tercer periodo. Sin ganar desde el 11 de enero, la victoria del Ciudad Molina Basket mete al equipo del Baix Maestrat en descenso directo, puesto que en el triple empate con Molina i Mataró sale perjudicado.
Entró bien al partido en Gandía llegando a un 9-16 en el minuto 7 de partido. Rakocevic lideraba a los benicarlandos consiguiendo 10 puntos en un primer cuarto que tuvo un marcador de 20-21. La igualdad se mantuvo en el siguiente con menos anotación por parte de ambos equipos. El Gandía consiguió tres puntos más para llegar al descanso 36-34.
El tercer periodo iba a ser el decisivo. Los jugadores del Benicarló se toparon demasiadas veces con el hierro en sus intentos a canasta y el Gandía estiró el marcador llegando a una diferencia de 14 puntos (52-38) en el minuto 25 de partido.
Diez puntos separaban ambos equipos al inicio del último cuarto (59-49). Luchó el Benicarló por remontar pero la falta de aciertos y algunas de las carencias del equipo continuaron siendo protagonistas para impedir inquietar a un Gandía que terminó ampliando un poco más la diferencia.
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