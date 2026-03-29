La crónica del Amics Castelló-Sant Antoni | El viento sopla hacia Primera FEB en un Ciutat entregado (76-72)

El viento sopla hacia Primera FEB para el Amics Castelló, que derrotó al Sant Antoni en un partido durísimo ante un Ciutat entregado. Ni el temporal restó ambiente a un pabellón que presentó la mejor entrada de la temporada para un duelo marcado en rojo. Con el liderato en juego, el conjunto de José Luis Pichel sacó adelante un choque de altura ante un rival directo por la primera posición (76-72) para encaramarse a lo más alto de la tabla con un balance de 18-5, a falta de tres jornadas para el final. El único pero fue quedarse a solo dos puntos de amarrar también el basket-average.

Aitor Aguirre

Lo hizo, además, como lo hacen los equipos que aspiran de verdad a mirar arriba: sabiendo sufrir. En un encuentro áspero, de máxima exigencia y lleno de tensión, los verdes resistieron cuando el partido amenazó con girarse, sostuvieron el pulso en los momentos más delicados, encomendados a los incombustibles Joan Faner y Eric Stutz, y encontraron el acierto necesario en el tramo decisivo para desatar la euforia de un Ciutat entregado. Próxima parada, Albacete, tercero y también aspirante a lo máximo (17-6)

Primer cuarto

Los nervios y una pizca de ansiedad marcaron el inicio del encuentro para los locales, muy atascados en ataque, en parte también al buen hacer de la defensa del conjunto ibizenco. Es uno de los equipos con mayor presupuesto de la categoría y se notó desde el salto inicial. Las primeras ventajas fueron para los visitantes, con el estadounidense Stutz entrando en escena con el primer triple de los verdes (5-6). Pero el Sant Antoni estaba siendo superior y alcanzó los 10 puntos de renta, amagando con una escapada. Se aferró el Amics al manejo de Fabrega y a los dos triples de Ignacio Rosa, que más bien ha parecido este domingo Chet Holmgrem, jugador de los Oklahoma City Thunder. (15-21).

Sigue la tónica hasta el descanso

No encontraba fórmulas el Amics y no le quedó otra que encomendarse a su gran capitán. En otro momento complicado (23-32), apareció Faner para levantar al público de sus asientos. Triple, robo y canasta. Parcial de 5-0 y mensaje al Sant Antoni: "Aquí hay mucho partido". En el tramo final de la primera parte, ambos equipos hacían la goma entre los 4 y 8 puntos, con un triplazo de Faner sobre la bocina para marcharse al descanso con un 36-40.

Segunda parte

El paso por los vestuarios mejoró al Amics, que aumentó la intensidad consciente de la importancia del partido. A la chita callando, se fue acercando y una canasta del pívot Bah le dio la vuelta al marcador (46-45). Sin embargo, el Sant Antoni recuperó la ventaja para entrar al último cuarto con tres puntos de ventaja (56-59)

En el último cuarto, en el momento de los jugadores, Stutz se hizo gigante con dos tapones consecutivos. Un triple del Nowitzki del Amics y una canasta de Faner daban la vuelta al duelo (61-59). ¿Quiénes iban a ser, si no?. También se sumó el físico de Russell y el trabajo invisible de Pedro García. Ahora el viento soplaba para el Amics... que llegó a tener siete de ventaja (68-61), pero Stoilov igualó con dos tiros libres (68-68). En una mini prórroga, Russell y Rosa, con cinco puntos consecutivos, resolvieron el encuentro para delirio del Ciutat. La Primera FEB, un paso más cerca.