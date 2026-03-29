El Fustecma NBF Castelló vence al colista y duerme en play-off (71-50)

El Fustecma NBF Castelló logró una contundente victoria ante el C.B. Santfeliuenc (71-50) en el Pabellón Grapa, en un partido que confirma el gran momento del equipo en este tramo final de temporada.

Más allá del resultado, el triunfo tiene un enorme valor clasificatorio: el NBF consigue de forma matemática la permanencia en LF Challenge y, además, finaliza la jornada en posiciones de play-off.

El encuentro arrancó con máxima igualdad. Ambos equipos intercambiaron canastas en una primera mitad muy equilibrada, llegando al descanso con empate (31-31).

La clasificación de la LF Challenge con el Fustecma NBF en play-off / Mediterráneo

Tras el paso por vestuarios llegó el punto de inflexión. El Fustecma NBF Castelló elevó su nivel defensivo y firmó un gran tercer cuarto (23-9) que rompió definitivamente el partido.

En el último periodo, el conjunto de Jaume Tormo controló el ritmo del juego, dominó el rebote y amplió la ventaja hasta el 71-50 final.

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En el plano individual, destacó Gianna Aiello (21 puntos y 11 rebotes), acompañada por Laura Campos (13 puntos) y Claudia Pérez, muy sólida en el rebote. El trabajo colectivo volvió a ser una de las claves del equipo.