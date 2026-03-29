El Fustecma NBF Castelló vence al colista y duerme en play-off (71-50)
Las castellonenses aseguran la permanencia en LF Challenge y finalizan la jornada en puestos que le permiten disputar las eliminatorias de ascenso a LF Endesa
El Fustecma NBF Castelló logró una contundente victoria ante el C.B. Santfeliuenc (71-50) en el Pabellón Grapa, en un partido que confirma el gran momento del equipo en este tramo final de temporada.
Más allá del resultado, el triunfo tiene un enorme valor clasificatorio: el NBF consigue de forma matemática la permanencia en LF Challenge y, además, finaliza la jornada en posiciones de play-off.
El encuentro arrancó con máxima igualdad. Ambos equipos intercambiaron canastas en una primera mitad muy equilibrada, llegando al descanso con empate (31-31).
Tras el paso por vestuarios llegó el punto de inflexión. El Fustecma NBF Castelló elevó su nivel defensivo y firmó un gran tercer cuarto (23-9) que rompió definitivamente el partido.
En el último periodo, el conjunto de Jaume Tormo controló el ritmo del juego, dominó el rebote y amplió la ventaja hasta el 71-50 final.
En el plano individual, destacó Gianna Aiello (21 puntos y 11 rebotes), acompañada por Laura Campos (13 puntos) y Claudia Pérez, muy sólida en el rebote. El trabajo colectivo volvió a ser una de las claves del equipo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere un hombre de 58 años en un accidente laboral en Vila-real
- Peñíscola 'estrena' un hotel de 315 habitaciones con terrazas, cinco piscinas y spa
- La AEMET sitúa a Castellón en alerta naranja en vísperas de Semana Santa
- La hostelería de Castellón se reinventa ante la falta de personal para Semana Santa: cambios en horarios, turnos y mesas
- El municipio de Castellón que competirá este verano en el Grand Prix moviliza a sus vecinos: “Necesitamos a todo el pueblo”
- El hito que cambió para siempre el tráfico en Castellón: El túnel que rompió el cinturón de hierro
- Alerta naranja en Castellón: fuertes rachas de 100 km/h amenazan el fin de semana
- Un accidente de tráfico con tres personas afectadas complica la tarde en la N-232 en Morella