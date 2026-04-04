El Amics Castelló deja seco al Albacete en un último cuarto histórico: Adivina por qué (45-73)

El Amics Castelló defendió con éxito su liderato en solitario. Lo hizo, además, con brillantez, propinando una paliza al Bueno Arenas Albacete, al que asfixió en defensa. Baste el resultado del último cuarto, un 2-20 de récord para el 45-73.

¿Recuerdan a algún equipo que no anotara una sola canasta, ni triple ni de dos puntos, en 10 minutos? Pues es lo que le pasó a los manchegos que, en el último parcial, apenas si fueron capaces de anotar gracias a sendos tiros libres de Juan Santiago Hierrezuelo. Y eso sucedió cuando todavía quedaban siete minutos y medio largos, ya con el encuentro decidido, pues los hombres de José Luis Pichel dominaban por 20 (43-65).

Como es habitual, fue un triunfo coral del Amics, que gracias a la ventaja pudo dar minutos a hombres menos habituales como David Sáez y Mike Mukendi. Tres jugadores rayaron los 20 de valoración: Roger Fàbrega (16 puntos pese a no ser titular), Diante Bah (impulsado por los 13 rebotes) y Pedro García (espectaculares 15 puntos y 14 capturas). Y es que el Amics fue el rey de la pintura, con 54 rebotes. Una barbaridad.

A dos jornadas de la conclusión de la fase regular, el Amics sigue al frente del grupo con un balance de 19-5, con el 18-6 del Class Bàsquet Sant Antoni.

Ficha técnica

BUENO ARENAS ALBACETE: Andrade, Aguilar (7), Reid (6), Voronin y Bramble (7) --cinco inicial--. También jugaron: Víctor Muñoz (3), Vera, Merlo (7), José Luis González (5), Vanaclocha (2), Hierrezuelo (4) y Alan García (4). 19 faltas personales (sin eliminados).

AMICS CASTELLÓ: Joan Faner (5), Russell (11), Pedro García (15), Stutz (10) y Bah (6) --cinco inicial--. También jugaron: Fàbrega (16), Ignacio Rosa (3), David Sáez, Mukendi y Andreatta (7). 22 faltas personales (sin eliminados).

PARCIALES: 17-17, 14-21 (descanso: 31-38), 12-15 (43-53) y 2-20 (final: 45-73).

ÁRBITROS: Daniel Cervantes Fernández y Encarnación Hernández Cañaveras.

PABELLÓN: Pabellón del Parque.