Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Intento homicidio hermanosFuror coche eléctricoAgenda del fin de semanaJubilación anticipadaAdiós a la baliza v-16
instagramlinkedin

El Maderas Sorlí Benicarló resucita ganando al Getafe y sale de zona de promoción de descenso (73-65)

El equipo del Baix Maestrat no ganaba desde el 11 de enero y coge aire a falta de dos jornadas para que termine la liga

El Maderas Sorlí Benicarló consigue vencer después de casi dos meses

El Maderas Sorlí Benicarló consigue vencer después de casi dos meses / Eloy Cerdá

Eloy Cerdá

Benicarló

Domingo de resurrección para el Maderas Sorlí Benicarló que consiguió ganar al Getafe (73-65) para poner fin a una racha de nueve derrotas consecutivas y, lo más importante, salir de la zona de promoción de descenso. El equipo benicarlando toma aire. Adelanta al Ciudad Molina Basket y pone dos partidos de separación sobre el Mataró (en descenso directo) y que le tiene ganado el basket average particular, a falta de dos jornadas de que acabe la liga.

Benicarló y Getafe empezaron con aciertos llevándose el primer tirón en el marcador los primeros cogiendo una ventaja de seis puntos (17-11) pasados los primeros cinco minutos. Ese buen inicio no tuvo continuidad, con demasiados fallos en los tiros a canasta, que propiciaron que los visitantes acabasen el primer periodo por delante tras un parcial de 0-13 (17-24).

Un 6-0 local ajustó el marcador, aunque el conjunto madrileño recuperó su ventaja pasando a tener una renta de seis puntos durante varios minutos. Volvió a acercarse el Maderas Sorlí, respondió con dos triples el Getafe, pero la diferencia al descanso solo era de tres puntos para los visitantes (37-40) por los últimos puntos de Rakocevic y Harguindey.

Parecía que el partido se podía romper a favor del Getafe con un +8 de diferencia (37-45) que tras algunos intercambios se mantenía. Fue a partir del minuto 25 de encuentro cuando todo cambió. Un 10-0 rojillo le dio la vuelta al marcador y el tercer cuarto acabó con el Benicarló dos puntos por delante (56-54).

Remontada benicarlanda en la segunda mitad para llevarse el partido

Remontada benicarlanda en la segunda mitad para llevarse el partido / Eloy Cerdá

A los de Sergio Lamúa no les fallaba el lanzamiento exterior con triples de Becht y Kingsely para mantenerse por delante y poco a poco poner más separación de puntos con el rival. El Benicarló supo jugar bien los últimos minutos, con buenas defensas y acierto en el rebote ofensivo, que fue fundamental para que los visitantes no atacasen tanto.

Noticias relacionadas y más

Al final marcador de 73-65 para alegría del público y los jugadores, que celebraron con rabia el triunfo tras tantos partidos sin conocer la victoria.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents