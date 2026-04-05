El Maderas Sorlí Benicarló resucita ganando al Getafe y sale de zona de promoción de descenso (73-65)

Domingo de resurrección para el Maderas Sorlí Benicarló que consiguió ganar al Getafe (73-65) para poner fin a una racha de nueve derrotas consecutivas y, lo más importante, salir de la zona de promoción de descenso. El equipo benicarlando toma aire. Adelanta al Ciudad Molina Basket y pone dos partidos de separación sobre el Mataró (en descenso directo) y que le tiene ganado el basket average particular, a falta de dos jornadas de que acabe la liga.

Benicarló y Getafe empezaron con aciertos llevándose el primer tirón en el marcador los primeros cogiendo una ventaja de seis puntos (17-11) pasados los primeros cinco minutos. Ese buen inicio no tuvo continuidad, con demasiados fallos en los tiros a canasta, que propiciaron que los visitantes acabasen el primer periodo por delante tras un parcial de 0-13 (17-24).

Un 6-0 local ajustó el marcador, aunque el conjunto madrileño recuperó su ventaja pasando a tener una renta de seis puntos durante varios minutos. Volvió a acercarse el Maderas Sorlí, respondió con dos triples el Getafe, pero la diferencia al descanso solo era de tres puntos para los visitantes (37-40) por los últimos puntos de Rakocevic y Harguindey.

Parecía que el partido se podía romper a favor del Getafe con un +8 de diferencia (37-45) que tras algunos intercambios se mantenía. Fue a partir del minuto 25 de encuentro cuando todo cambió. Un 10-0 rojillo le dio la vuelta al marcador y el tercer cuarto acabó con el Benicarló dos puntos por delante (56-54).

Remontada benicarlanda en la segunda mitad para llevarse el partido / Eloy Cerdá

A los de Sergio Lamúa no les fallaba el lanzamiento exterior con triples de Becht y Kingsely para mantenerse por delante y poco a poco poner más separación de puntos con el rival. El Benicarló supo jugar bien los últimos minutos, con buenas defensas y acierto en el rebote ofensivo, que fue fundamental para que los visitantes no atacasen tanto.

Al final marcador de 73-65 para alegría del público y los jugadores, que celebraron con rabia el triunfo tras tantos partidos sin conocer la victoria.