Un final agónico le niega el triunfo al Fustecma NBF Castelló ante Unicaja (56-57)

El Fustecma NBF Castelló se quedó a las puertas de una victoria de enorme mérito en el Ciutat de Castelló tras caer por la mínima ante el Unicaja Mijas (56-57) en un encuentro marcado por la intensidad defensiva y la igualdad hasta el último suspiro. El conjunto de Jaume Tormo compitió de tú a tú ante uno de los equipos más sólidos de la LF Challenge, mostrando una gran personalidad desde el inicio, donde logró imponer su ritmo y adelantarse en el marcador con un parcial inicial (9-2) que obligó a reaccionar a las visitantes.

Pese a ello, el Unicaja aprovechó algunos errores puntuales para tomar ventaja en el segundo cuarto, alcanzando una renta que parecía peligrosa. Sin embargo, el Nou Basket no perdió la cara al partido y supo resistir en los momentos más complicados, manteniéndose siempre dentro del encuentro gracias a su intensidad y capacidad competitiva. El paso por vestuarios (26-32) marcó un punto de inflexión, con un equipo local que regresó a pista decidido a cambiar la dinámica del choque.

Tras el descanso, el Fustecma dio un paso adelante liderado por Gianna Dominique, que asumió responsabilidades en ataque y fue clave para devolver la igualdad al marcador. El partido entró entonces en una fase de máxima tensión, con ambos equipos mostrando un gran nivel defensivo que provocó imprecisiones y ataques más elaborados. Aun así, las locales encontraron soluciones en momentos clave, con acciones de mérito que les permitieron mantenerse en la pelea e incluso igualar el encuentro en varias ocasiones.

El último cuarto fue un auténtico cara a cara en el que cada posesión tenía un valor decisivo. El Nou Basket logró incluso ponerse por delante, alimentando la ilusión de una victoria de prestigio ante su afición, pero pequeños detalles y la eficacia rival en momentos puntuales terminaron decantando el duelo. Pese al golpe, el equipo no bajó los brazos y peleó hasta el final, encontrando premio en un triple de Lourdes Ruiz sobre la bocina que dejó el definitivo 56-57.

Mañana domingo el Nou Basket tendrá la oportunidad de redimirse y disputará su segundo encuentro del fin de semana para recuperar el encuentro correspondiente a la jornada 20 frente al Lima Horka a las 12.30 horas en el Municipal de Grapa.