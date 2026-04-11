La previa | Amics Castelló y Maderas Sorlí Benicarló buscan certificar sus objetivos

El pabellón Ciutat de Castelló acoge mañana a las 12.00 horas un nuevo partido del Amics Castelló. No es un partido cualquiera puesto que se trata del derbi provincial, visitando el Maderas Sorlí Benicarló el feudo castellonense y habiendo en juego un triunfo que es muy importante para los objetivos de ambos equipos.

El Amics, líder en solitario del grupo Este (balance 19-5) puede certificar la clasificación para la final directa por el ascenso contra el primero del grupo Oeste en el caso de vencer y, por la tarde, no gana el Sant Antoni, segundo clasificado, en Salou. Los de José Luís Pichel están cerca de conseguir su objetivo de regresar a Primera FEB y van por el buen camino, aunque ahora afrontan el tramos más importante y decisivo.

Para el Benicarló es también un partido fundamental. Su situación en la clasificación es más delicada. Es 11º (8-16) y está dos puntos por encima del descenso directo, pero tiene perdido el basket average con el Mataró. Además, a solo uno le sigue cerca el Molina Basket que ocupa zona de promoción por evitar el descenso, que se disputa contra el 12º del grupo oeste. Los de Sergio Lamúa, que tiene a todos sus jugadores disponibles, aún se juegan mucho en estos dos capítulos que restan de competición.

Por posición en la clasificación y números de la temporada parte como claro favorito el Amics Castelló, que llega con una racha de 6 triunfos seguidos. No obstante, el Maderas Sorlí Benicarló consiguió poner fin a la racha de 9 derrotas seguidas con una victoria sobre el Getafe la semana pasada en el Municipal de Benicarló, y gran parte de la plantilla ha recuperado la confianza pérdida.

Se espera una gran entrada

Desde el Amics han hecho un llamamiento a la afición castellonense para acudir a dar su apoyo al equipo. El club anunció la implantación de una Fan Zone desde las 10.00 horas pensada para toda la familia, que contará con hinchables, pintacaras y más sorpresas. Además, en las gradas también habrá gran presencia benicarlanda.