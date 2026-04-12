La crónica del derbi | El Amics Castelló sigue intratable y noquea al Maderas Sorlí Benicarló (108-69)
Los de la capital de la Plana siguen al frente de la tabla clasificatoria a falta de una jornada
Los benicarlandos, fuera de los puestos de descenso, deberán estar acertados en Zaragoza
Amics Castelló sumó la séptima. La séptima victoria consecutiva de la temporada en su marcha triunfal en busca del regreso a la Primera FEB. Superó con claridad a un Maderas Sorlí Benicarló (108-69) que, pese a intentarlo, le fue imposible cortarle las alas al equipo de la capital de la Plana de José Luis Pichel. Los capitalinos, que ya suman 168 días sin perder en casa, siguen con su mano a mano con el Sant Antoni por quedar campeón de grupo y así poder disputar el ‘play-off’ de campeones posiblemente con el CBC Valladolid, que es el líder del grupo Oeste.
Los benicarlandos de Sergio Lamúa que quisieron, pero no pudieron ante la escuadra verde, están condenados a tener que luchar por la permanencia en la última jornada del campeonato que será el próximo sábado, día 18, contra el Club Básquet Zaragoza en el Pabellón Siglo XXI, en la capital aragonesa. El Amics Castelló se jugará la primera plaza frente al Club Bàsquet Lliria en el Pabellón Pla de l’Arc, en la comarca del Camp del Túria. Habrá horario unificado para el sábado 18, a partir de las 20.00 horas.
Vendaval verdiblanco
El primer cuarto, que acabó con victoria verdiblanca, tuvo en el arranque a un animoso equipo del Baix Maestrat que llegó a ponerse con ventaja (10-12), pero tal y como se llegaba al final del primer cuarto el Amics empezaba a cobrar diferencia. Máxima de +7 con el 23-16. Así, los primeros 10 minutos finalizaron con un 27-22.
El segundo cuarto fue cuando se empezó a cocer el triunfo para los de la capital de la Plana que poco a poco fueron cobrando ventaja +17 (50-33), aunque reaccionó el equipo benicarlando y se puso con -9 al descanso con un parcial de 23-19 para un total de 50-41.
Más y más
El partido se fue rompiendo definitivamente con una clara renta para Amics Castelló que se puso con +28 y un gran acierto anotado (83-55), tras un parcial de 33-17. El Maderas Sorlí hizo lo que pudo ante un rival enrachado. Se llegó al final del tercer cuarto con 87-55. Y quedaron los diez últimos minutos donde la máxima diferencia (+39) fue la que se consiguió tras anotar la última canasta. El parcial fue de 25-11.
Ficha técnica:
108- Amics del Bàsquet Castelló: Fabrega (8), Russell (16), Bah (11), Rosa Pompid (17) y Stutz (14), (quinteto inicial). Faner (15), Pedro García (7), Saéz (1), Mukendi (8) y Andreatta (11).
69- Maderas Sorlí Benicarló: Ikpeze (8), Harguindey (6), Libroia (18), Rakocevic (6) y Sánchez Perdiguero (11), quinteto inicial. Folla-Cisneros (-), Becht (-), Llorach (-), Haro (9), Prior (6), Fall (-) y Obiekwe (6).
Parciales: 27-22, 23-19 (50-41, descanso), 33-17 y 25-11. Final 108-69.
Árbitros: Alberto Lázaro Rodríguez y Bernat Verdejo Fernández.
Pista: Pabellón Ciutat de Castelló.
Entrada: 1.200 espectadores.
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