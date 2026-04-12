El Amisc Castelló está imparable: séptimo triunfo consecutivo ante el Maderas Solí (108-69)

Amics Castelló sumó la séptima. La séptima victoria consecutiva de la temporada en su marcha triunfal en busca del regreso a la Primera FEB. Superó con claridad a un Maderas Sorlí Benicarló (108-69) que, pese a intentarlo, le fue imposible cortarle las alas al equipo de la capital de la Plana de José Luis Pichel. Los capitalinos, que ya suman 168 días sin perder en casa, siguen con su mano a mano con el Sant Antonio por quedar campeón de grupo y así poder disputar el ‘play-off’ de campeones posiblemente con el CBC Valladolid, que es el líder del grupo Oeste.

Los benicarlandos aguantaron bien el primer cuarto ante un Amics en racha. / Toni Losas

Los benicarlandos de Sergio Lamua, que quisieron, pero no pudieron ante la escuadra verde, están condenados a tener que luchar por la permanencia en la última jornada del campeonato que será el próximo sábado, día 18, contra el Club Básquet Zaragoza en el Pabellón Siglo XXI, en la capital aragonesa. El Amics Castelló se jugará la primera plaza frente al Club Bàsquet Lliria en el Pabellón Pla de l’Arc, en la comarca del Camp del Túria. Habrá horario unificado para el sábado 18, a partir de las 20.00 horas.

Buen ambiente en las gradas del pabellón Ciutat de Castelló para este duelo provincial. / Toni Losas

Vendaval verdiblanco

El primer cuarto, que acabó con victoria verdiblanca, tuvo en el arranque a un animoso equipo del Baix Maestrat que llegó a ponerse con ventaja (10-12), pero tal y como se llegaba al final del primer cuarto el Amics empezaba a cobrar diferencia. Máxima de +7 con el 23-16. Así, los primeros 10 minutos finalizaron con un 27-22.

El segundo cuarto fue cuando se empezó a cocer el triunfo para los de la capital de la Plana que poco a poco fueron cobrando ventaja +17 (50-33), aunque reaccionó el equipo benicarlando y se puso con -9 al descanso con un parcial de 23-19 para un total de 50-41.

El partido fue intenso y atractivo, a pesar de que los verdiblancos se dispararon en el marcador. / Toni Losas

Más y más

El partido se fue rompiendo definitivamente con una clara renta para Amics Castelló que se puso con +28 y un gran acierto anotado (83-55), tras un parcial de 33-17. El Maderas Sorlí hizo lo que pudo ante un rival enrachado. Se llegó al final del tercer cuarto con 87-55. Y quedaron los diez últimos minutos donde la máxima diferencia (+39) fue la que se consiguió tras anotar la última canasta. El parcial fue de 25-11.

El Amics Castelló está lanzado en la lucha por el ascenso a la Primera FEB. / Toni Losas

Ficha técnica:

108- Amics Castelló: Fabrega (8), Russell (16), Bah (11), Rosa Pompid (17) y Stutz (14), (quinteto inicial). Faner (15), Pedro García (7), Saéz (1), Mukendi (8) y Andreatta (11).

69- Maderas Sorlí Benicarló: Ikpeze (8), Harguindey (6), Libroia (18), Rakocevic (6) y Sánchez Perdiguero (11), quinteto inicial. Folla-Cisneros (-), Becht (-), Llorach (-), Haro (9), Prior (6), Fall (-) y Obiekwe (6).

Parciales: 27-22, 23-19 (50-41, descanso), 33-17 y 25-11. Final 108-69.

Árbitros: Alberto Lázaro Rodríguez y Bernat Verdejo Fernández.

Pista: Pabellón Ciutat de Castelló.

Entrada: Unos 1.200 espectadores.