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El Fustecma NBF Castelló cae ante el Lima Horta y se complica el ‘play-off’

El cuadro castellonense no logra vencer al combinado catalán y se encuentra a dos victorias de la promoción con solamente dos encuentros por disputarse

El Fustecma NBF Castelló, ayer frente al Unicaja Mijas en el Ciutat

El Fustecma NBF Castelló, ayer frente al Unicaja Mijas en el Ciutat / Fustecma NBF Castelló

Pablo Casado

Pablo Casado

Castellón

El Fustecma NBF Castelló no logró recuperarse del tropiezo del sábado ante el Unicaja Mijas y esta mañana ha sumado su segunda derrota del fin de semana ante el Lima Horta Barcelona en un partido clave en sus aspiraciones por disputar el play-off de ascenso a la Liga Femenina Endesa.

El encuentro estuvo igualado desde el arranque con un Fustecma muy activo que finalizó el periodo con un punto de ventaja sobre su rival (14-13).

Ambos equipos mantuvieron la competitividad en un segundo cuarto donde se encontraron con una alta precisión y un gran acierto. El empate a 20 puntos en el segundo periodo dejó un ajustado marcador antes de marcharse a vestuarios de 34-33.

Segundo tiempo igualado

El Fustecma lideraba por la mínima, pero tenía claro que no podía relajarse debido a la escasa ventaja que disfrutaba. La igualdad se mantuvo tras el descanso, dejando un nuevo parcial en empate (14-14) y manteniendo la diferencia a solamente un punto para el decisivo y último cuarto.

Allí el cuadro visitante creció y elevó su nivel para realizar una gran remontada y llevarse el encuentro. Se alimentó de las dudas locales y, con una alta efectividad, finalizó con un parcial de 12-17 que dejó el resultado final de 60-64 favorable al Lima Horta Barcelona.

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La derrota deja al Fustecma NBF con muy pocas opciones de llegar a disputar el mentado play-off a la máxima categoría del baloncesto femenino español. Las castellonenses se encuentran con diez triunfos a dos unidades del propio Lima Horta Barcelona a falta de dos jornadas para que finalice la temporada regular. El Fustecma visitará al Cajasol Baloncesto Sevilla, antepenúltimo clasificado, la próxima semana.

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