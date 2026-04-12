El Fustecma NBF Castelló cae ante el Lima Horta y se complica el ‘play-off’

El Fustecma NBF Castelló no logró recuperarse del tropiezo del sábado ante el Unicaja Mijas y esta mañana ha sumado su segunda derrota del fin de semana ante el Lima Horta Barcelona en un partido clave en sus aspiraciones por disputar el play-off de ascenso a la Liga Femenina Endesa.

El encuentro estuvo igualado desde el arranque con un Fustecma muy activo que finalizó el periodo con un punto de ventaja sobre su rival (14-13).

Ambos equipos mantuvieron la competitividad en un segundo cuarto donde se encontraron con una alta precisión y un gran acierto. El empate a 20 puntos en el segundo periodo dejó un ajustado marcador antes de marcharse a vestuarios de 34-33.

Segundo tiempo igualado

El Fustecma lideraba por la mínima, pero tenía claro que no podía relajarse debido a la escasa ventaja que disfrutaba. La igualdad se mantuvo tras el descanso, dejando un nuevo parcial en empate (14-14) y manteniendo la diferencia a solamente un punto para el decisivo y último cuarto.

Allí el cuadro visitante creció y elevó su nivel para realizar una gran remontada y llevarse el encuentro. Se alimentó de las dudas locales y, con una alta efectividad, finalizó con un parcial de 12-17 que dejó el resultado final de 60-64 favorable al Lima Horta Barcelona.

La derrota deja al Fustecma NBF con muy pocas opciones de llegar a disputar el mentado play-off a la máxima categoría del baloncesto femenino español. Las castellonenses se encuentran con diez triunfos a dos unidades del propio Lima Horta Barcelona a falta de dos jornadas para que finalice la temporada regular. El Fustecma visitará al Cajasol Baloncesto Sevilla, antepenúltimo clasificado, la próxima semana.