El Amics Castelló, campeón del grupo Este y el Maderas Sorlí Benicarló salva la categoría

El Amics Castelló ha logrado el primer objetivo de la temporada después de vencer al Club Bàsquet Llíria en el último partido de fase regular. Los de José Luis Pichel han conseguido certificar el primer puesto del Grupo Este y clasificarse directamente a la final por el ascenso, donde se enfrentará al campeón del otro grupo, el Coto Córdoba CB.

El encuentro comenzó con una igualdad máxima que mantuvo las diferencias mínimas en el primer cuarto (23-24), En el segundo periodo, los castellonenses lograron estar más acertados desde el apartado anotador y aumentaron la distancia al entretiempo a los cinco puntos (39-44).

Sin embargo, el paso por vestuarios no sentó nada bien al Amics Castelló y parecía despedirse del liderato cuando sonó la bocina que daba por finalizado el tercer cuarto. El Club Bàsquet Llíria había logrado remontar el encuentro y, pese a que la distancia era de cuatro puntos (62-58), la inercia con la que llegaba el cuadro catalán podía ser una clave para impedir la remontada castellonense.

El Amics Castelló, jugando en el Ciutat de Castelló / Kmy Ros / Kmy Ros

Pero no fue así. El Amics sacó casta y orgullo para remontar la situación con un formidable parcial de 18-29 que le volvía a aupar al liderato y, con ello, le clasificaba a la final por el ascenso donde se medirá al Coto Córdoba en una eliminatoria a doble partido en la que el vencedor ascenderá directamente a Primera FEB. Además, la vuelta será en el Ciutat de Castellón al tener el cuadro castellonense mayor número de victorias.

El Benicarló salva la categoría en el último suspiro

El Maderas Sorlí Benicarló consiguió la permanencia en la última jugada del último partido de liga. Un canastón de Anthony Libroia valió para ganar 72-73 al Zaragoza en un partido donde el equipo aragonés estuvo prácticamente todo el partido por delante y en el que el Benicarló llegó a perder de 17 puntos.

La victoria supone para el Benicarló finalizar la temporada 11º clasificado, evitando el descenso directo y el play-out por evitar perder la categoría, el cual hubiera tenido que jugar de haber perdido puesto que el Ciudad Molina Basket se impuso al Getafe.

En Zaragoza el partido empezó muy parejo y un resultado igualado a 11 puntos en el quinto minuto de juego. De ese empate en el marcador se pasó a un 24-11 (13-0 de parcial) por los errores en los lanzamientos y la pérdidas de balón.Se le complicaba al Benicarló que llegó a estar 17 puntos abajo (30-13) en el minuto 13. Poco a poco fue recomponiéndose el equipo de Sergio Lamúa y recortando distancia en el marcador llegando a imponerse en el parcial del segundo cuarto para llegar al descanso solo 8 puntos por detrás.

Estado de felicidad en Benicarló después de salvar la categoría / Erik Pradas

Continuó tremendamente igualado el duelo en la segunda parte y el Benicarló apenas podía recortar un punto más en el tercer periodo (19-20). Con 62-55 se llegaba al último cuarto...y decisivo. Se llegaba a aproximar a uno o dos puntos pero no terminaba de ponerse por delante puesto que el Zaragoza respondía con puntos. A 1:36 del final Rakocevic anotó dos tiros libres para el 72-71. Las buenas defensas impedían anotar a ambos. A 21 segundos del final, el jugador local Zhao cometió pasos y la bola pasó a ser del Benicarló. Libroia asumió la jugada y penetró a canasta consiguiendo encestar tirando forzado ante dos adversarios a falta de 2,2 segundos.