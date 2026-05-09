El Amics Castelló remonta y encarrila la eliminatoria en Llíria (72-82)

El Amics Castelló se lleva del Pla de l’Arc un valioso botín de diez puntos para la vuelta tras una gran segunda mitad en la que el conjunto castellonense elevó el nivel defensivo y encontró por fin continuidad y acierto en ataque.

El Amics arrancó el encuentro muy entonado y con mucha inspiración ofensiva. Stutz y Russell castigaban desde la línea de tres, mientras que Fàbrega mantenía el gran inicio visitante con un 2+1 que otorgó la primera ventaja importante del choque (5-10, min. 2). Sin embargo, los locales reaccionaron rápidamente con un parcial de 7-0 para darle la vuelta al marcador.

De nuevo Fàbrega, desde el perímetro, frenaba el arreón edetano, aunque la respuesta local no tardó en llegar y obligó a Pichel a detener el partido. El Amics consiguió entonces estabilizar el encuentro gracias a una mejora defensiva, pero un triple sobre la bocina del conjunto local volvió a abrir brecha al término de un trepidante primer cuarto (29-20, min. 10).

En el segundo periodo, el acierto exterior del conjunto local no bajaba y el Amics sobrevivía como podía pese a no encontrar todavía fluidez ofensiva (43-29, min. 16). Stutz, muy sólido desde la línea de personal, mantenía con vida a los castellonenses, aunque los locales seguían respondiendo en cada ataque. Un triple de Fàbrega en la última acción antes del descanso permitió al Amics marcharse con mejores sensaciones y seguir creyendo en la remontada (47-35, min. 20).

Remontada en el segundo tiempo

Tras el paso por vestuarios, los visitantes regresaron a pista con una marcha más. Fàbrega seguía generando y Mukendiirrumpía con fuerza en el partido para reducir la diferencia por debajo de la barrera psicológica de los diez puntos. El propio Mukendi continuó dominando bajo los tableros y un triple liberado desde la esquina de Tamayo acercó todavía más al Amics (52-48, min. 24). La renta local se reducía poco a poco y Russell, desde el tiro libre, dejaba el encuentro completamente abierto al final del tercer cuarto (59-57, min. 30).

En el último acto, la intensidad defensiva y el acierto desde el perímetro devolvieron la iniciativa al conjunto castellonense. Un triple de Faner y una canasta tras robo de Stutz colocaban de nuevo por delante al Amics (68-70, min. 35). El choque entró entonces en una fase de máxima tensión, con muchísimas dificultades para anotar. Ahí apareció la figura de Fàbrega, que asumió galones y, con cinco puntos consecutivos, disparó la ventaja visitante a falta de un minuto para el final (70-78, min. 39).

Finalmente, una canasta de García en la última posesión puso la guinda a una espectacular segunda mitad del Amics Castelló, que defenderá una renta de +10 en la vuelta en el Ciutat de Castelló (72-82, min. 40).