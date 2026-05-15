Begoña Carrasco pide un "Ciutat de Castelló lleno para aupar al Amics" en el 'play-off' de ascenso ante el Llíria

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, recibió este viernes al presidente del Club Amics del Bàsquet Castelló, Javier Fortuño. Una reunión en la que estuvo también presente la concejala de Deportes, Maica Hurtado, así como Raúl Chaparra, vocal de la junta directiva del equipo de baloncesto castellonense.

En el encuentro, el primero entre Carrasco y Fortuño desde que este último ocupa el cargo como máximo responsable del Amics, se trataron diferentes asuntos relacionados con la marcha del club y las principales líneas de actuación tanto en el plano deportivo como en el social de la entidad.

La plantilla del Amics festeja con la afición desplazada al final del partido en la ida en Llíria. / Pascual Cándido

Todos al Ciutat

La alcaldesa hizo un llamamiento a la afición con vistas al partido de vuelta de la penúltima ronda del play-off de ascenso a Primera FEB frente al CEB Llíria en el pabellón Ciutat de Castelló, que se disputa este próximo domingo a las 12.00 horas.

Begoña Carrasco trasladó su apoyo a Fortuño e invitó «a todos los aficionados al baloncesto y al deporte en general a llenar el Ciutat de Castelló este domingo y animar al Amics en su camino en busca del ascenso a Primera FEB».

El Amics Castelló, en la imagen el duelo de ida, no se tiene que relajar y debe afrontar la vuelta ante el Llíria con tensión y garra. / PASCUAL CANDIDO

Para la alcaldesa, «una entidad como el Amics Castelló, que tiene detrás una gran estructura deportiva y una masa social muy importante, merece estar lo más alto posible. Por eso, este ascenso a la que es la segunda categoría del baloncesto nacional es tan importante para la entidad y para nuestra ciudad, que siempre ha tenido una gran afición por el baloncesto».

Fan Zone

Ante esta importante cita deportiva, el Amics ha preparado una serie de actividades que incluyen una Fan Zone, a partir de las 10.00 horas en el pabellón, con diferentes actividades para toda la familia. Así, está prevista la instalación de hinchables y actividades como pintacaras, taller de chapas y otras iniciativas para disfrutar de una jornada de baloncesto inolvidable.

Apoyo institucional

Begoña Carrasco ha asegurado a Javier Fortuño que “desde el Ayuntamiento de Castellón vamos a seguir apoyando y colaborando con el Amics del Bàsquet en esta nueva e ilusionante etapa. Porque el Amics es uno de los mejores ejemplos de la importancia del deporte para la ciudad de Castellón y de todos los beneficios que tiene para nuestra sociedad a todos los niveles. El Amics es ejemplo de la apuesta de este gobierno municipal de hacer de Castellón una verdadera capital del deporte”.

Desde el club se ha hecho también “un llamamiento a toda la afición castellonense para defender juntos el Ciutat en uno de los partidos más importantes de la temporada, ya que el equipo necesita el apoyo de toda su gente para seguir luchando por el ascenso”.