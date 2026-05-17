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Conoce los horarios de la eliminatoria final por el ascenso a Primer FEB entre el Amics Castelló y el Albacete Basket

El partido de vuelta será en el Ciutat, donde los de Pichel tendrán la oportunidad de lograr el ansiado objetivo por la segunda vía

Galería | Las mejores imágenes del Amics Castelló-CB Llíria en el Ciutat Castelló

Galería | Las mejores imágenes del Amics Castelló-CB Llíria en el Ciutat Castelló / TONI LOSAS

Aitor Aguirre

Castellón

El Amics Castelló dejó escapar su primera oportunidad, se ha empeñado en lograr el ascenso por la segunda vía y, tras superar al Llíria en la anterior eliminatoria, ya sabe cuál será el último obstáculo en su camino: el Albacete Basket.

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El conjunto manchego será el rival del Amics en la gran final por el ascenso después de imponerse con autoridad en ls dos partidos al Iraurgi BS. El Albacete Basket, además, llega avalado por una sólida fase regular, en la que terminó en tercera posición con un balance de 18 victorias y 8 derrotas. Un registro notable, aunque inferior al firmado por el Amics Castelló, que cerró la liga con un brillante 21-5.

Los precedentes entre ambos equipos invitan al optimismo en Castelló. En la fase regular, el Amics fue capaz de ganar en Albacete en un partido que ya forma parte de la historia reciente de la categoría. El equipo castellonense se impuso por un contundente 45-73 en un encuentro marcado por el extraordinario trabajo defensivo de los de la Plana, que dejaron a los locales en solo dos puntos en el último cuarto.

También en el Ciutat de Castelló el triunfo fue para el Amics, que volvió a superar al Albacete Basket por 78-66. Dos victorias en dos enfrentamientos directos que no garantizan nada en una final, pero que sí refuerzan la confianza de un equipo que llega al momento decisivo con argumentos y con el factor pista a favor.

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Galería | Las mejores imágenes del Amics Castelló-CB Llíria en el Ciutat Castelló / TONI LOSAS

La ida, el 24 de mayo; la vuelta, el 31 en el Ciutat

El Amics Castelló ya ha confirmado los horarios de la eliminatoria. El partido de ida se disputará el próximo domingo 24 de mayo, a las 12.00 horas, en Albacete. Una semana después, el domingo 31 de mayo, también a las 12.00 horas, el Ciutat de Castelló acogerá el encuentro de vuelta, en el que se decidirá qué equipo consigue el ascenso.

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El desenlace, por tanto, será ante la afición castellonense. El Amics tendrá la oportunidad de rematar en casa una temporada sobresaliente y de convertir el Ciutat en el escenario de una posible celebración. Para ello, antes deberá sacar un buen resultado en la pista manchega y confirmar después, ante su público, que esta segunda vía puede ser la definitiva.

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