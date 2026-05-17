La crónica | El Amics Castelló sufre lo indecible ante el Llíria y se jugará el ascenso contra el Albacete (75-74)

Una última eliminatoria. Un último esfuerzo. Un último rival. El Albacete Basket es lo único que separa al Amics Castelló de regresar a Primera FEB, la segunda categoría del baloncesto nacional. El equipo de Frederic Castelló Píchel se jugará el ascenso ante el conjunto manchego y lo hará, además, con el partido de vuelta en el Ciutat de Castelló.

Los verdes se ganaron ese derecho tras hacer los deberes en una eliminatoria exigente y durísima ante el Llíria, un rival empujado por su afición y con una energía contagiosa, que llegó a ponerse cinco puntos arriba a falta de menos de dos minutos para el final. El conjunto castellonense mandó durante gran parte del partido, pero acabó atrapado por el vértigo y sufrió lo indecible para sellar la clasificación

Galería | Las mejores imágenes del Amics Castelló-CB Llíria en el Ciutat Castelló / TONI LOSAS

Inicio peligroso

Nervioso, aletargado e impreciso. Así empezó el Amics, más dormido que cuando suena el despertador a las 06.00 horas para ir a trabajar. Había margen, eso sí, gracias a los 10 puntos de ventaja conseguidos en Llíria, pero el arranque no invitaba precisamente a la tranquilidad. Los valencianos sorprendieron con una puesta en escena trepidante, espoleados por una ruidosa grada amarilla que ocupó tres bloques de la zona alta del Ciutat.

El 0-8 inicial encendió al sector visitante y los de Pichel no encontraban la manera de anotar. El primer punto llegó desde el tiro libre a falta de cuatro minutos. La primera canasta en juego tuvo nombre propio: Eric Stutz, el Dirk Nowitki del Amics, el talento sobre la pista. Faltaban 5.16 para el final del primer cuarto cuando el estadounidense estrenó al equipo en acción con el 2-8.

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El estadounidense volvió a anotar poco después para bajar los decibelios del sector visitante. Una magnífica asistencia de Russell a la esquina, culminada con un triple de Rosa, le dio la vuelta al marcador: 9-8 y tiempo muerto. Russell, que ya se había puesto el traje de héroe en la casi gesta ante el Córdoba, clavó el primer tiro de tres que lanzó y se convirtió en el principal generador ofensivo de los verdes.

Fue un encuentro duro, trabado y de poca brillantez en ataque. Apareció entonces Roger Fàbrega para poner algo de luz con un triplazo sobre bote que situó el 16-15. A poco que mejore físicamente, tiene baloncesto para competir en categorías superiores. Qué desparpajo. Con todo, el primer cuarto se cerró con un ajustado 16-17.

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El Amics mete la directa

Un invitado inesperado decidió romper la eliminatoria en el segundo cuarto. Kobe Newton, haciendo honor a su nombre, firmó dos triplazos de mucho peso, como aquellos que metía en los Lakers el ídolo de su padre (Kobe Bryant).

Sin embargo, el partido volvió a entrar en el terreno que más le interesaba al Llíria: ritmo entrecortado, faltas duras, contacto constante y poco baloncesto. Ahí también tuvo que competir el Amics. Un robo de pillo de Faner, un triple de Russell y una bandeja con clase de Stutz elevaron la ventaja hasta los 11 puntos y empezaron a despejar el camino.

Pedro García, casi sobre la bocina, puso el 43-31 antes del descanso con un.... "for threeeeee". El pase a la 'semifinal', última eliminatoria para ascender, estaba en el bolsillo y solo faltaban 20 minutos para certificarlo.

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Segunda parte, arreón del Llíria

El inicio de la segunda parte volvió a pillar al Amics pensando en el plan de la tarde y cometió un pequeño error. El Llíria se lo dejó todo en la pista y firmó un parcial de 0-10 para ponerse a solo tres puntos (43-40). La zona amarilla se vino abajo. Lo paró Pichel y hubo reacción con varias canastas de Pedro García y Rosa, con una ventaja entre los 5 y 10 puntos. No acabó bien el tercer cuarto, con robo y canasta del de Meana, un base con calidad y pundonor que lideró a los suyos.

Último cuarto muy duro

Los últimos diez minutos fueron puro baloncesto. El Llíria se dejó el corazón en el intento y el Amics resistió las embestidas con inteligencia, solventando algún momento peligroso en el que pudieron empatar el partido. Volvieron a marcar territorio los de siempre. Stutz y Faner. Cuando más quemaba la pelota, pusieron la calma. Sin embargo, llegó el vértigo y los visitante sle dieron la vuelta al duelo, poniéndose cinco arriba a falta un dos minutos. A base de tiros libres y de inteligencia, el Amics logró el objetivo y el Ciutat vibró. No due nada fácil. El suelo más cerca. En dos semanas, el desenlace.

Los últimos diez minutos fueron puro baloncesto. El Llíria se dejó el corazón en el intento y el Amics resistió las embestidas con inteligencia, aunque tuvo que sobrevivir a varios momentos delicados en los que el conjunto edetano llegó a rozar el empate. Entonces volvieron a marcar territorio los de siempre: Stutz y Faner. Cuando más quemaba la pelota, pusieron pausa, calma y criterio. Sin embargo, apareció el vértigo. Los visitantes, liderados por Meana, le dieron la vuelta al duelo y llegaron a situarse cinco arriba a falta de menos de dos minutos. A base de tiros libres, oficio e inteligencia, el Amics logró sostenerse, cumplió el objetivo y el Ciutat vibró. No fue nada fácil. El sueño está más cerca. En dos semanas, el desenlace.