La crónica | El Amics Castelló sufre lo indecible ante el Llíria y se jugará el ascenso contra el Albacete (75-74)

Una última eliminatoria. Un último esfuerzo. Un último rival. El Albacete Basket es lo único que separa al Amics Castelló de regresar a Primera FEB, la segunda categoría del baloncesto nacional. El equipo de Píchel se jugará el ascenso ante el conjunto manchego y lo hará, además, con el partido de vuelta en el Ciutat de Castelló.

Los verdes se ganaron ese derecho tras hacer los deberes en una eliminatoria exigente y durísima ante el Llíria, un rival empujado por su afición y con una energía contagiosa, que llegó a ponerse cinco puntos arriba a falta de menos de dos minutos para el final. El conjunto castellonense mandó durante gran parte del partido, pero acabó atrapado por el vértigo y sufrió lo indecible para sellar la clasificación.

Galería | Las mejores imágenes del Amics Castelló-CB Llíria en el Ciutat Castelló / TONI LOSAS

Inicio peligroso

Nervioso, aletargado e impreciso. Así empezó el Amics, más dormido que cuando suena el despertador a las 06.00 horas para ir a trabajar. Había margen, eso sí, gracias a los 10 puntos de ventaja conseguidos en Llíria, pero el arranque no invitaba precisamente a la tranquilidad. Los valencianos sorprendieron con una puesta en escena trepidante, espoleados por una ruidosa grada amarilla que ocupó tres bloques de la zona alta del Ciutat.

El 0-8 inicial encendió al sector visitante y los de Pichel no encontraban la manera de anotar. El primer punto llegó desde el tiro libre a falta de cuatro minutos. La primera canasta en juego tuvo nombre propio: Eric Stutz, el Dirk Nowitki del Amics, el talento sobre la pista. Faltaban 5.16 para el final del primer cuarto cuando el estadounidense estrenó al equipo en acción con el 2-8.

Galería | Las mejores imágenes del Amics Castelló-CB Llíria en el Ciutat Castelló / TONI LOSAS

El estadounidense volvió a anotar poco después para bajar los decibelios del sector visitante. Una magnífica asistencia de Russell a la esquina, culminada con un triple de Rosa, le dio la vuelta al marcador: 9-8 y tiempo muerto. Russell, que ya se había puesto el traje de héroe en la casi gesta ante el Córdoba, clavó el primer tiro de tres que lanzó y se convirtió en el principal generador ofensivo de los verdes.

Fue un encuentro duro, trabado y de poca brillantez en ataque. Apareció entonces Roger Fàbrega para poner algo de luz con un triplazo sobre bote que situó el 16-15. A poco que mejore físicamente, tiene baloncesto para competir en categorías superiores. Qué desparpajo. Con todo, el primer cuarto se cerró con un ajustado 16-17.

Galería | Las mejores imágenes del Amics Castelló-CB Llíria en el Ciutat Castelló / TONI LOSAS

El Amics mete la directa

Un invitado inesperado decidió romper la eliminatoria en el segundo cuarto. Kobe Newton, haciendo honor a su nombre, firmó dos triplazos de mucho peso, como aquellos que metía en los Lakers el ídolo de su padre (Kobe Bryant).

Sin embargo, el partido volvió a entrar en el terreno que más le interesaba al Llíria: ritmo entrecortado, faltas duras, contacto constante y poco baloncesto. Ahí también tuvo que competir el Amics. Un robo de pillo de Faner, un triple de Russell y una bandeja con clase de Stutz elevaron la ventaja hasta los 11 puntos y empezaron a despejar el camino.

Pedro García, casi sobre la bocina, puso el 43-31 antes del descanso con un.... "for threeeeee". El pase a la 'semifinal', última eliminatoria para ascender, estaba en el bolsillo y solo faltaban 20 minutos para certificarlo.

Galería | Las mejores imágenes del Amics Castelló-CB Llíria en el Ciutat Castelló / TONI LOSAS

Segunda parte, arreón del Llíria

El inicio de la segunda parte volvió a pillar al Amics pensando en el plan de la tarde y cometió un pequeño error. El Llíria se lo dejó todo en la pista y firmó un parcial de 0-10 para ponerse a solo tres puntos (43-40). La zona amarilla se vino abajo. Lo paró Pichel y hubo reacción con varias canastas de Pedro García y Rosa, con una ventaja entre los 5 y 10 puntos. No acabó bien el tercer cuarto, con robo y canasta del de Meana, un base con calidad y pundonor que lideró a los suyos.

Último cuarto muy duro

Los últimos diez minutos fueron puro baloncesto. El Llíria se dejó el corazón en el intento y el Amics resistió las embestidas con inteligencia, solventando algún momento peligroso en el que pudieron empatar el partido. Volvieron a marcar territorio los de siempre. Stutz y Faner. Cuando más quemaba la pelota, pusieron la calma. Sin embargo, llegó el vértigo y los visitante le dieron la vuelta al duelo, poniéndose cinco arriba a falta un dos minutos. A base de tiros libres y de inteligencia, el Amics logró el objetivo y el Ciutat vibró. No due nada fácil. El suelo más cerca. En dos semanas, el desenlace.