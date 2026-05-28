Entrevista | Joan Faner, el eterno capitán del Amics Castelló: "Queremos devolver al club donde merece"
El capitán del Amics Castelló es optimista a tres días de jugar el partido más importante del curso y pide el aliento del Ciutat: «Los necesitamos a todos»
Visualiza este instante. Domingo a las 13.45 horas. El Amics Castelló va ganando 70-64 al Albacete Basket. Con la eliminatoria igualada y a falta de pocos segundos, Joan Faner coge la pelota. Máxima tensión. ¿Qué ocurre? «La meto y subimos». Es la respuesta del capitán a tres días del partido más importante de la temporada. La última batalla por el ascenso a Primera FEB. A sus 35 años, es uno de los jugadores más importantes de la historia del club y es el que más partidos ha disputado. Llegó en 2013 con apenas 22 años y sigue siendo una pieza clave. Lee el baloncesto como los ángeles y es el típico jugador que mejora al resto. Un base de la antigua usanza.
El menorquín, pero que ya se siente un castellonense más, atiende a Mediterráneo en el Ciutat Castelló, deseando que llegue el domingo:«La semana se está haciendo larga porque queremos volver a jugar y vamos a darlo todo para lograr el objetivo. Tenemos mucha hambre y ambición».
La remontada es posible
El principal objetivo del Amics en Albacete era no hacer un Córdoba 2.0 y perder por 15 o 20 puntos. En tierras andaluzas fueron 29, aunque casi se completa el milagro: «Contra el Córdoba el primer partido quizás no era esperado y aquí casi la tuvimos para remontar. Hemos aprendido de todo lo que ha sido el play-off y somos un somos un equipo mentalmente fuerte». De este modo, considera que tienen muchas opciones de pasar la eliminatoria. «Creemos que seis puntos es un buen resultado fuera de casa. En agosto firmamos todos llegar al último partido en esta situación», subraya.
Como capitán y jugador con suma experiencia, afronta «con naturalidad» la responsabilidad de tener que liderar el vestuario y asegura que a título personal sería una alegría enorme lograr el ascenso: «En el inicio del curso nos propusimos ese reto y sería un objetivo cumplido. Estaría muy satisfecho de llevar al club donde se merece. La directiva está trabajando muy bien para tener baloncesto de Castelló en Primera FEB».
Elogios a Fàbrega
Por último, valoró la grandísima temporada del joven Roger Fàbrega, con quien mantiene una relación especial: «Me ha sorprendido para bien. Es el alma del equipo. El que nos hace estar juntos dentro y fuera de la pista. Es un jugador que tiene mucha proyección y le auguro un futuro prometedor. Hemos aprendido mucho juntos».
El apoyo del Ciutat
Sentado en mitad de la pista, mira a las gradas y las imagina llenas porque sabe que será un factor determinante: «Ahora está vacía pero espero que el domingo esté lo más llena posible porque necesitamos ese plus de la afición que nos empuja. Sentir ese aliento del público para nosotros es una canasta más. Creemos que van a responder y les esperamos».
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