El ascenso del Amics Castelló pasa por remontar ante el Albacete

El Amics Castelló afronta este próximo domingo a las 12:00h en el Pabellón Ciutat de Castelló el partido más importante de la temporada. El conjunto castellonense recibirá al Bueno Arenas Albacete Basket en la vuelta de la final de los playoffs de ascenso a Primera FEB con el objetivo de remontar los seis puntos de desventaja de la ida y culminar el regreso a la categoría un año después de perderla.

Tras el 70-64 del primer encuentro disputado en tierras manchegas, el equipo dirigido por José Luis Pichel confía en hacerse fuerte en casa y convertir el Ciutat en el factor diferencial para darle la vuelta a la eliminatoria. La entidad espera un ambiente de las grandes ocasiones en un pabellón que volverá a vestirse de verde para empujar al equipo hacia la remontada.

Con el objetivo de crear el mejor ambiente posible desde primera hora de la mañana, el club ha organizado una gran Fan Zone previa al encuentro que arrancará a las 10:00h en los aledaños del pabellón. La jornada contará con castillos hinchables, pintacaras, charanga y numerosas actividades para que toda la ciudad viva una auténtica fiesta alrededor del decisivo encuentro.

Durante toda la semana, Castellón ha mostrado también su apoyo al equipo con una ciudad engalanada con banderolas y carteles del Amics Castelló, dentro de una campaña impulsada por el Ayuntamiento de Castellón para teñir de verde las calles y hacer sentir la importancia de una cita histórica para el deporte castellonense.

Desde el club se hace un llamamiento a toda la afición para que vuelva a responder como lo ha hecho durante toda la temporada y convierta el Ciutat en una auténtica caldera. El equipo necesitará el apoyo de todos en un duelo que puede significar el retorno del Amics Castelló a la Primera FEB.