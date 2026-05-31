En directo | Amics Castelló-Albacete Basket: Impresionante tercer cuarto del Amics (42-37)

Es el partido de la temporada para el Amics Castelló. Es el partido del ascenso. El del retorno a Primera FEB. El conjunto castellonense, en un domingo que puede ser mágico para la ciudad, debe remontar seis puntos ante el Albacete Basket en el Ciutat para lograr el sueño.

Aitor Aguirre

Muchísimas camisetas del CD Castellón, que esta tarde se juega el play-off a Primera División. Sigue el minuto a minuto en Mediterráneo.

CANASTOOOOOOON DE RUSSELL Y DE ROGER, MÁS CINCO AL FIN ANOTÓ EL ALBACETE (42-37)

QUÉ DEFENSA DEL AMICS (38-35) | Sigue sin anotar el Albacete en el tercer cuarto.... pero muchísimos muchísimos fallos de tres del Amics, que desaprovechando muchas opciones.

Y CANAAAAAAAAAASTA DE STUTZ, MÁS TRES PARA EL AMICS (38-35) | "Castelló aleeeee" canta el Ciutat.

PERDONANDO EL AMICS Y ALBACETE QUE SIGUE SIN ANOTAR EN EL TERCER CUARTO (36-35) | Muchísimos fallos.

Y CANAAAAASTA DE ROSA (36-35) | Uno arriba. Grandísima intensidad defensiva en el inicio del segundo cuarto. Pero dos triples fallados para ponerse cuatro arriba.

TRIPLAAAAAAAAAZO DE STUTZ, A UNO (34-35) | Stutz levanta al Ciutat con un triplazo central.

DOOOOOOOOS MÁS UNO DE IGNACIO ROSA, BUEN INICIO (31-35)

ARRANCA EL SEGUNDO CUARTO (29-35) | Buena defensa para empezar. Necesita una remontada de 12 puntos el Amics.

DESCANSO EN EL CIUTAT (29-35). Un segundo cuarto para el olvido y muy bueno del Albacete cambia las tornas. Los de Pichel habían remontado pero se van al descanso con seis puntos de desventaja. 12 puntos le separan de forzar la prórroga y 13 de subir a Primera FEB. El parcial del segundo cuarto ha sido de 8-21. Pichel durante el partido. / AMICS CASTELLÓ