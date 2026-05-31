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En directo | Amics Castelló-Albacete Basket: Impresionante tercer cuarto del Amics (42-37)

El conjunto de Pichel debe ganar por más de seis puntos para remontar y subir a Primera FEB

Ignacio Rosa durante una acción en el primer cuarto.

Ignacio Rosa durante una acción en el primer cuarto. / TONI LOSAS

Aitor Aguirre

Castellón

Es el partido de la temporada para el Amics Castelló. Es el partido del ascenso. El del retorno a Primera FEB. El conjunto castellonense, en un domingo que puede ser mágico para la ciudad, debe remontar seis puntos ante el Albacete Basket en el Ciutat para lograr el sueño.

Vídeo | Ambientazo en el Ciutat antes de arrancar el Amics-Albacete, la final por el ascenso

Vídeo | Ambientazo en el Ciutat antes de arrancar el Amics-Albacete, la final por el ascenso

Aitor Aguirre

Muchísimas camisetas del CD Castellón, que esta tarde se juega el play-off a Primera División. Sigue el minuto a minuto en Mediterráneo.

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