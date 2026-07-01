COCEMFE Castellón celebra el bronce de la Comunitat Valenciana en el Campeonato de España Sub-23 de Baloncesto en Silla de Ruedas

La Comunitat Valenciana consiguió la medalla de bronce en el Campeonato de España Sub-23 de Baloncesto en Silla de Ruedas, disputado este fin de semana en Vilobí d'Onyar, en Girona. El resultado confirma el buen momento del baloncesto adaptado valenciano de formación en una competición de alto nivel, marcada además por las elevadas temperaturas, que obligaron a jugadores y cuerpos técnicos a realizar un importante esfuerzo físico durante todo el torneo.

COCEMFE Castellón BSR celebra el bronce / Mediterráneo

El combinado valenciano, dirigido por José Antonio Galocha, entrenador y director deportivo de COCEMFE Castellón BSR, firmó una destacada actuación a lo largo del campeonato. La selección autonómica inició su participación con una ajustada victoria frente a Cataluña por 34-33, cayó posteriormente ante la Comunidad de Madrid por 22-55, reaccionó con un importante triunfo contra Adapta Bilbao por 56-48 y cerró el campeonato ante Zucenak Vitoria con un resultado de 71-44. Estos resultados le permitieron alcanzar la tercera posición final.

La Comunidad de Madrid se proclamó campeona del torneo tras imponerse a Zucenak Vitoria en un ajustado encuentro decisivo que se resolvió en la prórroga. El conjunto vitoriano finalizó en segunda posición, mientras que la Comunitat Valenciana completó el podio con la medalla de bronce.

COCEMFE Castellón BSR en el Campeonato de España Sub-23 / Mediterráneo

Presencia castellonense en la selección valenciana

COCEMFE Castellón BSR volvió a tener una presencia destacada en la selección autonómica, con cuatro jugadores convocados en el combinado valenciano: Dayron Samamé, Gonzalo Mérida, Álex Martínez y Alexandru Laculiceanu. La participación de estos deportistas supone un reconocimiento al trabajo de formación que el club castellonense desarrolla desde hace años y al crecimiento progresivo de su cantera.

El campeonato también supuso la cuarta participación de José Antonio Galocha como seleccionador de la Comunitat Valenciana. Durante esta etapa, el técnico acumula un balance deportivo formado por un Campeonato de España, dos medallas de bronce y un sexto puesto, unos resultados que consolidan a la selección valenciana entre las referencias nacionales del baloncesto en silla de ruedas de formación.

COCEMFE Castellón BSR presente en Campeonato de España Sub-23 / Mediterráneo

Impulso al deporte base

Desde COCEMFE Castellón BSR han querido destacar también el papel de FESA por el esfuerzo organizativo, logístico y económico que realiza cada temporada para hacer posible la participación en este campeonato. La entidad subraya que esta apuesta por el deporte base permite a los jóvenes jugadores competir al máximo nivel, convivir con deportistas de toda España y continuar creciendo tanto en el ámbito deportivo como en el personal.

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Más allá del resultado, el bronce conseguido por la Comunitat Valenciana refuerza el trabajo realizado durante los últimos años en el baloncesto en silla de ruedas de formación. El nuevo podio nacional confirma la capacidad competitiva del combinado autonómico y el papel de los clubes valencianos en el desarrollo de nuevas generaciones de deportistas.