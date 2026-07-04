El Amics Castelló lanza su campaña de abonos: Conoce todas las fechas clave

El Amics Castelló iniciará el próximo lunes 6 de julio su campaña de abonados para la temporada 2026/27. Bajo el lema «Caer. Levantarse. Creer.», el conjunto castellonense hace un llamamiento a su afición para que vuelva a acompañar al equipo en un nuevo curso, con el objetivo de convertir el Pabellón Ciutat de Castelló en uno de los grandes apoyos del proyecto.

Desde ese mismo día, los aficionados podrán renovar su abono o darse de alta como nuevos abonados en las oficinas del pabellón. El periodo de renovación con reserva de asiento permanecerá abierto hasta el 23 de julio. Por su parte, las nuevas altas podrán formalizarse del 6 al 23 de julio y, posteriormente, entre el 25 de agosto y el 2 de octubre, siempre que existan localidades disponibles.

El club también ha establecido el horario de atención al público para tramitar los abonos. Las oficinas abrirán los lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 20:00 horas, mientras que los martes y jueves el servicio estará disponible de 17:45 a 20:00 horas.

Un abánico de opciones para acudir al Ciutat

En cuanto a los precios, el Amics Castelló mantiene una oferta adaptada a diferentes perfiles de aficionados. Los abonos generales oscilan entre los 30 euros para jóvenes (12-22 años) y los 140 euros para el abono familiar, mientras que las localidades de pista lateral tienen un precio de entre 67,5 y 350 euros, dependiendo de la zona elegida. La modalidad Premium, con un coste de 300 euros, incluye asiento reservado a pie de pista, acceso a los cáterings del descanso, acceso a la presentación del equipo y un encuentro anual (Meet & Greet) con la plantilla.

Tras una temporada marcada por las emociones, el Amics Castelló afronta un nuevo proyecto con la intención de seguir creciendo de la mano de su afición. Desde la entidad destacan el papel fundamental que volverán a desempeñar los abonados para impulsar al equipo durante toda la campaña y hacer del Ciutat de Castelló un fortín.

En el plano deportivo, el club ya ha comenzado a perfilar la plantilla que competirá en la temporada 2026/27. El banquillo seguirá liderado por José Luis Pichel, mientras que el capitán Joan Faner continuará una temporada más vistiendo la camiseta verde. Además, el Amics ha incorporado al exterior Guillermo Mulero, primer fichaje del nuevo proyecto.

La dirección deportiva continúa trabajando en la planificación del equipo y en los próximos días anunciará nuevas incorporaciones y renovaciones. Con la campaña de abonados ya en marcha, el Amics Castelló confía en volver a sentir el respaldo de su afición para afrontar un curso que el club encara con ambición, ilusión y la convicción de que «el sueño sigue intacto».