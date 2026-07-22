El Amics Castelló renueva a una pieza importante para la próxima campaña
El pívot estadounidense, Diante Bah, continuará una temporada más en el Ciutat de Castelló
El Amics Castelló ha alcanzado un acuerdo con Diante Bah (Nueva Jersey, Estados Unidos, 20 de enero de 1997) para prolongar su vinculación una temporada más. El pívot estadounidense continuará así a las órdenes de José Luis Pichel durante la campaña 2026/27.
Bah se incorporó al conjunto castellonense el pasado verano procedente del Iserlohn Kangaroos alemán y no tardó en hacerse un hueco importante en la rotación. Su potencia física, su polivalencia en ambos lados de la pista y su capacidad para resolver cerca del aro le permitieron convertirse en una pieza destacada dentro de los esquemas del técnico.
Grandes números en su primera temporada
Durante la fase regular disputó 26 partidos, con unos promedios de 8 puntos, 4,6 rebotes y 9,3 créditos de valoración. Además, aportó intensidad defensiva, presencia en el rebote y energía en la zona, consolidándose progresivamente como uno de los interiores de referencia del equipo. Una lesión en la mano sufrida en el tramo final del curso le impidió participar en los playoffs de ascenso, una baja sensible para el conjunto castellonense en el momento decisivo de la temporada.
Con su renovación, el Amics Castelló mantiene en la plantilla a un jugador que ya conoce el funcionamiento y la filosofía del club. Bah volverá a ponerse a las órdenes de Pichel con la intención de seguir creciendo y de aportar su físico y experiencia a un proyecto que afronta con ambición una nueva campaña en Segunda FEB.
La continuidad del pívot supone otro avance en la confección de la plantilla para la temporada 2026/27 y permite al club conservar parte del bloque que dejó buenas sensaciones el pasado curso. El objetivo será reforzar la identidad competitiva del equipo y volver a luchar por los puestos de privilegio de la categoría.
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